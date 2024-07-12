То НАТО и выходит: альянс расширяет агентскую сеть в Азии

НАТО расширяет свое присутствие в Азии через сеть сторонних партнерств. На прошедшем саммите в Вашингтоне альянс уделил особое внимание так называемой группе IP4 , в которую входят Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Стороны намерены запустить четыре новых совместных проекта, один из них касается Украины . Токио отдельно планирует укрепить связи по линии альянса: премьер-министр Японии Фумио Кисида сразу после саммита едет в Германию на встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем . Что думает Москва об итогах саммита в Вашингтоне и как НАТО проникает в Азиатско-Тихоокеанский регион — в материале «Известий».

НАТО развивает сторонние партнерства

НАТО, несмотря на статус Североатлантического альянса, стремится проникнуть в другие регионы, налаживая связи с государствами вне блока. Весьма притягательным для организации в последнее время стал АТР . Чтобы заручиться поддержкой стран из него, альянс раздувает угрозу со стороны России и Китая, активных игроков в регионе. Стоит отметить, что на Западе Азиатско-Тихоокеанский регион называют Индо-Тихоокеанским, исключая из него, в частности, РФ. На этом фоне уже третий год подряд гостями саммита НАТО становятся Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, которые образуют так называемую группу Indo-Pacific 4 (IP4). И это дало свои плоды .

Слева направо: премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли 20 мая 2024 года), первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: Global Look Press/POOL/Graeme Sloan

Хотя НАТО впервые подписало официальные соглашения с «четверкой» в ​​начале 2010-х годов, партнерство вышло на новый уровень благодаря участию лидеров этих стран в саммите альянса 2022 года в Мадриде. К встрече НАТО в Вашингтоне было заявлено, что стороны договорятся о расширении сотрудничества. Уже известно, что партнеры запустят четыре новых совместных проекта: по искусственному интеллекту, борьбе с дезинформацией, кибербезопасности и Украине . Замминистра обороны США Кэтлин Хикс особо отметила сотрудничество с Австралией, Японией и Южной Кореей в совместном производстве оружия, а также обслуживании кораблей и самолетов. Замгоссекретаря Штатов Курт Кэмпбелл заявил, что они хотят институционализировать это объединение, не предоставив подробностей.

— НАТО действительно стремится к более активному участию в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем не менее это взаимодействие не направлено на расширение военных операций НАТО в регионе . Суть партнерства НАТО – IP4 заключается в общих интересах безопасности участвующих стран. Оно, скорее всего, будет сосредоточено на невоенных областях, таких как морская и кибербезопасность, а также на реагировании на стихийные бедствия, — отметил в беседе с «Известиями» экс-советник министра обороны Японии, президент аналитического центра Asia Pacific Initiative Кен Джимбо.

Слева направо: премьер-министр Японии Фумио Кисида и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS/Yves Herman

Отношения с партнерами блок укрепляет и в двустороннем порядке. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сразу после саммита в Вашингтоне запланировал официальный визит в Германию. 12 июля анонсированы переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Лидеры обсудят, в частности, оборонное сотрудничество в условиях украинского конфликта и растущей активности Китая в региональных водах , пишет японская NHK. Впрочем, в Токио не скрывают цель визита. «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить устойчивые отношения между НАТО и его партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил Кисида в преддверии поездки. И Берлин вполне для этого подходит. Так, в январе 2024 года стороны подписали соглашение о приобретении и взаимном обслуживании (ACSA), которое упрощает обмен топливом и боеприпасами между двумя армиями. Кстати, Германия стала уже седьмым партнером Японии в рамках этого пакта после США, Австралии, Великобритании, Канады, Франции и Индии .

— Япония намерена тесно сотрудничать с НАТО, используя свое стратегическое партнерство для укрепления региональной безопасности и стабильности. Заявление Кисиды «Украина сегодня может стать Восточной Азией завтра» подчеркивает приверженность Японии глобальной безопасности. Токио ожидает, что это сотрудничество укрепит его оборонный потенциал, — подчеркнул Кен Джимбо.

Как в России и Китае отреагировали на новую декларацию НАТО

10 июля по итогам саммита страны НАТО приняли совместную декларацию, которая подтверждает намерения альянса не только укреплять военный потенциал его членов, но и расширяться на восток, в частности в сторону Западных Балкан и черноморского региона . При этом в последнее время блок продолжает свою экспансию и без официального расширения. В целом в линию развития НАТО укладываются все мини-альянсы, в которых участвуют США . Среди них — военное партнерство с Великобританией и Австралией AUKUS, которое изначально направлено на развитие австралийского ядерного флота, а также QUAD, оборонный диалог с Австралией, Индией и всё той же Японией. Де-факто эти альянсы направлены на противодействие Китаю в регионе, что не раз подчеркивали и в Пекине.

Фото: REUTERS/Leah Millis

— Сейчас мы видим, что западная стратегия заключается в том, чтобы еще больше связать безопасность европейского региона с восточноазиатским, выстраивая такую сеть партнерств. Цели и задачи — в том, чтобы сохранить господство Соединенных Штатов и подавить все силы и страны, которые так или иначе бросают им вызов . Функционально все эти задачи, как они считают, могут быть выполнены именно в рамках такой сетевой структуры, — сказал «Известиям» доцент МГИМО, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Нелидов.

В последней декларации НАТО Россия объявлена основной угрозой для членов альянса, а Украина — вставшей на «необратимый путь» вступления в организацию . Для того чтобы убедить Киев в своих намерениях, в альянсе решили создать группу НАТО по содействию безопасности Украины (NSATU), чтобы координировать поставки военной техники и обучение солдат ВСУ союзниками и партнерами. В альянсе также пообещали наладить регулярное финансирование украинской армии, отправку вооружения и инструкторов. Речь идет как минимум о €40 млрд, которые должны предоставить Киеву в течение 2025 года.

Слева направо: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Москве заявили, что прошедший саммит лишь подтвердил суть альянса, то есть стремление к поддержанию конфронтации . По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, декларация демонстрирует то, что блок полностью вовлечен в украинский конфликт. Военная инфраструктура НАТО постоянно движется в сторону границ России. « Это очень серьезная угроза для нацбезопасности нашей страны. Это всё потребует от нас продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для контрсдерживания НАТО », — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что на Западе есть лидеры, которые придерживаются объективной точки зрения по Украине . Среди них — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он призвал вспомнить о том, что альянс создали 75 лет назад как мирный проект, а сейчас его нарастающая милитаризация угрожает последствиями, которые невозможно предсказать. В попытках как минимум сдержать эскалацию, а как максимум способствовать урегулированию конфликта венгерский лидер перед саммитом отправился на Украину, а затем неожиданно в Россию и Китай для переговоров с руководством стран, из-за чего встретил шквал критики со стороны стран ЕС и НАТО.

Слева направо: председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем