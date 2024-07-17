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Американский сенатор назвал обещание Украине членства худшим решением НАТО

Рэнд Пол: обещание Украине членства в НАТО стало наихудшим решением США
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Обещание предоставления членства в НАТО Украине стало одной из самых больших альянса. Об этом 16 июля заявил младший сенатор США от штата Кентукки Рэнд Пол в статье для журнала The American Conservative.

«На прошлой неделе НАТО провело саммит в Вашингтоне, посвященный празднованию своего 75-летия. Как и на других недавних саммитах, альянс подтвердил свое обещание о том, что Украина станет членом НАТО в какой-то неопределенный срок в будущем. <...> Вместо того чтобы работать над достижением урегулирования путем переговоров, политика НАТО, проводимая в основном администрацией Байдена, приведет к продолжению конфликта на Украине», — говорится в публикации.

Пол указывает, что за два с половиной года он не смог найти никого, «кто рассматривал бы Украину в НАТО иначе, чем как прямой вызов интересам России». Он также подчеркнул, что добавление новых членов альянса не должно становиться самоцелью, так как каждый участник союза должен увеличивать уровень безопасности для других участников. А добавление Украины «привело бы к прямо противоположному результату и повысило бы риск прямой войны между НАТО и Россией».

«Вашингтонский саммит НАТО был отличной возможностью для альянса и Украины поработать в тандеме над разработкой серьезного дипломатического предложения по прекращению конфликта. Администрация Байдена должна была найти в себе мужество подвести НАТО к такому выводу. К сожалению, можно ожидать, что мясорубка в Украине продолжится», — подытожил он.

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Ранее, 11 июля, Совет стран — участниц НАТО подтвердил, что альянс направит Украине приглашение о вступлении, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия. Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто на саммите НАТО заявил, что интеграция Украины лишь ослабит альянс. Так, Будапешт попросил союзников с максимальной осторожностью подходить к вопросу о возможном вступлении Киева.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину недопустимой угрозой для безопасности России.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 10 июля отмечал, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что объединение «приближает» Киев к членству.

При этом, как отмечал в разговоре с «Известиями» политолог Иван Мезюхо, НАТО не примет Украину в свои ряды, а все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа. По словам эксперта, очевидно, что сегодня НАТО выгоднее использовать Украину как инструмент для борьбы с Россией.

Кроме того, журнал The Economist 11 июля обратил внимание на то, что обещания Североатлантического альянса принять Украину в блок даны с рядом оговорок и условий. Также издание отметило, что глава Белого дома Джо Байден настроен скептически по вопросу присоединения страны к блоку.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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