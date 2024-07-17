В Крыму сообщили о начале подсчетов ущерба от терактов на Крымском мосту

В Крыму приступят к подсчету ущерба от терактов на Крымском мосту, работа будет организована на высоком уровне. Об этом 17 июля сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы приступим к подсчету ущерба от терактов на Крымском мосту. Эта работа будет организована у нас на высоком уровне, с привлечением экспертов», — сказал он «РИА Новости».

Константинов отметил, что на мосту были усилены меры безопасности после совершенных терактов. Он также обратил внимание на то, что виновники и организаторы этого «не особо скрываются и даже бахвалятся своим преступлением». Однако глава крымского парламента уверен, что всех виновных «ждет неминуемое справедливое наказание».

Украинская сторона неоднократно совершала террористические атаки на Крымский мост. Так, 8 октября 2022 года на мосту подорвали грузовик. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что теракт был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

Кроме того, 7 июля 2023 года два украинских надводных беспилотника атаковали мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована.

Между тем Киев продолжает говорить о планах атаковать мост. Так, 23 мая, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василй Малюк заявил, что одной из приоритетных целей для ВСУ является Крымский мост.

8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление представителя Евросоюза (ЕС) Петера Стано о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост является подстрекательством к терроризму.

До этого, 3 мая, Захарова указала, что все агрессивные действия против Крыма обречены на провал и «получат удар возмездия». Она отметила, что Киев открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 мая ответил на угрозы украинских политиков, заявив, что Киев никогда не скрывал своих намерений по продолжению террористических действий.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Киев отказывается признавать итоги голосования. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.