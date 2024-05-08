МИД счел заявления ЕС о праве Киева атаковать Крымский мост подстрекательством

Заявление представителя Евросоюза (ЕС) Петера Стано о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост является подстрекательством к терроризму, указала 8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Стано заявил, что Евросоюз рассматривает возможный удар Киева по Крымскому мосту в контексте права Украины на самозащиту.

«6 мая пресс-секретарь Еврокомиссии по внешней политике Петер Стано сделал заявление о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост в рамках, как было почеркнуто, самообороны. Вы знаете, другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством терроризму, просто нет», — указала дипломат в ходе брифинга.

Ранее, 3 мая, Захарова указала, что все агрессивные действия против Крыма обречены на провал и «получат удар возмездия». Она отметила, что Киев открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада.

До этого, 1 мая, постпред Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) на готовящееся нападение на Крымский мост. Коллаж, опубликованный дипломатом 1 мая, состоит из изображений «шести основных типов мостов на 2024 год», перечислены подвесные, вантовые и другие мосты, также указан Керченский мост. При этом изображение с надписью «Керченские мосты» оставлено пустым.

И.о. официального представителя Кремля Дмитрий Песков ответил на угрозы украинских политиков, заявив, что Киев никогда не скрывал своих намерений по продолжению террористических действий.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.