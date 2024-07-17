РФ указала в ООН на деструктивные действия Запада по подавлению других стран

Россия на министерском сегменте ежегодного Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и социального Совета (ЭКОСОС) ООН, который проходит в Нью-Йорке с 15 по 18 июля, указала на деструктивный характер действий Запада по подавлению суверенитета других государств. Об этом 16 июля сообщили в официальном Telegram-канале постпредства РФ при ООН.

«Российская делегация выступила за консолидацию усилий, направленных на достижение всеохватного экономического роста без политизации. Обратила внимание на деструктивный характер деятельности ряда западных стран, направленной на подавление суверенной политики других государств и применение односторонних принудительных мер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ призвала наращивать объемы содействия международному развитию без навязывания неолиберальных подходов, а также подчеркнула востребованность создания более справедливой глобальной финансовой системы.

«В своем выступлении [заместитель главы МИД РФ] С.В. Вершинин информировал о приоритетах и объемах российской помощи развивающимся странам, учете целей устойчивого развития в национальном планировании», — добавили в постпредстве.

Он также подтвердил открытость к взаимодействию со всеми странами по созданию равноправной многополярной системы, основанной на принципах Устава ООН.

Ранее в этот день сообщалось, что Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров. Он уже провел встречи с главами МИД Швейцарии, а также с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии и с главой МИД Кувейта Абдаллой Аль-Яхьей.

На дебатах в СБ ООН глава МИД РФ подчеркнул, что НАТО развязала руками властей в Киеве кризис на Украине, а теперь альянсу мало этого конфликта и он продолжает нагнетать напряженность, подвергая опасности и другие регионы. Также министр подчеркнул, что Россия готова к поиску баланса интересов в контексте мирного урегулирования украинского кризиса. Он указал, что для мирного завершения конфликта Москва предлагает раз и навсегда устранить его первопричины. Лавров подчеркнул, что урегулирование должно включать в себя снятие угроз для России, исходящих со стороны Запада.

Между тем 2 июля глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов подчеркнул, что Россия с другими странами многополярного мира борется против неоколониальных практик Запада. По его словам, в результате преодоления монополии неоколонизаторов в системе международного права и технологиях сужаются возможности западных стран для откровенного грабежа.

18 июня президент России Владимир Путин заявил в статье для северокорейской газеты «Нодон синмун», что США изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который представляет собой «глобальную неоколониальную диктатуру» с двойными стандартами. При этом РФ готова к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными, отметил российский лидер.

До этого, 10 июня, глава МИД России Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) БРИКС указал на разоблачение попыток Запада диктовать свои порядки всему миру. По его словам, последние международные события сбросили маски с тех, кто на словах претендовал на право определять так называемые универсальные ценности.