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Макрон принял отставку премьера Атталя

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Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
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Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя после поражения президентской партии на выборах, но кабмин пока продолжит работу в прежнем составе. Об этом 16 июля сообщило агентство Reuters.

Подавшее в отставку правительство будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый кабинет после досрочных выборов. По оценкам экспертов, оно но не сможет вносить новые законы в парламент или другие серьезные изменения. При этом не нем будет лежать ответственность за проведение в стране Олимпийских игр.

Агенство отмечает, что в практике Франции и раньше были временные правительства, но ни одно из них никогда не оставалось у власти дольше нескольких дней.

Ранее, 12 июля, радиостанция Franceinfo сообщала, что после этого Атталь будет исполнять обязанности премьера до назначения нового главы кабмина, правительство будет заниматься только текущими делами. 18 министров, избранных депутатами, смогут заседать в Национальном собрании и участвовать в выборах его президента.

8 июля в парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, а правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.

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