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Лесной пожар под Новороссийском полностью ликвидирован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Природный пожар под Новороссийском полностью ликвидирован. Об этом 16 июля сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Лесной пожар под Новороссийском ликвидирован в 18:05», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также сообщается, что лесной пожар в районе СНТ «Сосновка» под Геленджиком был устранен в 18:10.

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14 июля в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ст.261 УК РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

К вечеру того же дня пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». По последним данным, два человека пострадали, только на турбазе «Романтик» было охвачено огнем более 50 построек. На следующий день авиация МЧС завершила работу по тушению лесного пожара под Новороссийском.

15 июля сообщалось, что лесной пожар произошел под Геленджиком. В кубанском оперштабе уточнили, что в поселке Сосновка локализован на площади около 2 га.

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