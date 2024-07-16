Лесной пожар под Геленджиком локализован на площади 2 га

Лесной пожар в Геленджике в поселке Сосновка локализован на площади около 2 га. Об этом 15 июля сообщили в оперштабе Кубани.

«Пожар локализован в 23:50 на площади порядка 2 га. В тушении принимают участие 250 человек, 24 единицы техники», — говорится в сообщении в Telegram-канале

Ранее, 15 июля, сообщалось, что лесной пожар произошел под Геленджиком на площади в 800 кв. м. Позднее мэр Геленджика Александр Богодистов уточнил, что площадь возгорания увеличилась до 1 га.