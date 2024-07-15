Лесной пожар произошел под Геленджиком

В районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств был зафиксирован лесной пожар. Об этом 15 июля сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В 19:03 первые подразделения уже прибыли на место и приступили к работе. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Позднее мэр Геленджика Александр Богодистов уточнил, что площадь лесного пожара увеличилась до 1 га.

«Нахожусь на месте возгорания в районе СНТ «Сосновое». Развернули штаб. Тушение осложняет рельеф местности. Идет верховой огонь. По предварительным расчетам, горит 1 га», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Богодистов добавил, что для ликвидации пожара было задействовано примерно 100 специалистов и 10 единиц техники. Кроме того, в оперштабе отметили, что дополнительно на место тушения пожара прибыло еще девять единиц техники и 30 человек.

Ранее в этот же день стало известно, что в районе села Вишневое в Севастополе произошел природный пожар, общая площадь которого составила 3 га. Возгорание было локализовано. Уточнялось, что горела трава и кустарники.