Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пенсионер пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в ДНР
Мир
В Госдепе высказались о влиянии нападения на Трампа на внешнюю политику США
Мир
Зеленский сообщил о нехватке 25 систем ПВО Patriot для Украины
Мир
Депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» заподозрили в коррупции
Общество
Почти 80% от месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы 15 июля
Общество
Захарова назвала намеренным терактом против детей удар ВСУ по Шебекино
Мир
Захарова указала на период внутриполитического пике в США после покушения на Трампа
Экономика
Аналитик прокомментировал приостановку публикации ЦБ объемов торгов валютой
Мир
Ученые раскритиковали выбор Toyota Mirai для Олимпиады в Париже
Мир
Трамп потребовал от Секретной службы США защиты Роберта Кеннеди-младшего
Происшествия
На футболиста Андрея Канчельскиса напали в центре Москвы
Мир
В США не исключили заключение с РФ нового соглашения по СНВ
Общество
В Севастополе локализовали природный пожар на площади 3 га
Авто
Повышение утильсбора на автомобили не коснется импортеров-физлиц
Мир
Бывшего депутата Европарламента объявили в международный розыск
Мир
В Литве закроют программу получения высшего образования украинскими беженцами
Интернет и технологии
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Xiaomi
Экономика
ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
Сюжет:

Лесной пожар произошел под Геленджиком

0
Фото: t.me/Алексей Богодистов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В районе поселка Сосновка на территориях Геленджикского и Кабардинского лесничеств был зафиксирован лесной пожар. Об этом 15 июля сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В 19:03 первые подразделения уже прибыли на место и приступили к работе. Установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 800 кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Позднее мэр Геленджика Александр Богодистов уточнил, что площадь лесного пожара увеличилась до 1 га.

«Нахожусь на месте возгорания в районе СНТ «Сосновое». Развернули штаб. Тушение осложняет рельеф местности. Идет верховой огонь. По предварительным расчетам, горит 1 га», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Богодистов добавил, что для ликвидации пожара было задействовано примерно 100 специалистов и 10 единиц техники. Кроме того, в оперштабе отметили, что дополнительно на место тушения пожара прибыло еще девять единиц техники и 30 человек.

Пожар в Абрау-Дюрсо: почему начался и что происходит сейчас
Площадь возгорания в районе заповедника Утриш достигла 62 га, десятки зданий пострадали от огня

Ранее в этот же день стало известно, что в районе села Вишневое в Севастополе произошел природный пожар, общая площадь которого составила 3 га. Возгорание было локализовано. Уточнялось, что горела трава и кустарники.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024