В Севастополе локализовали природный пожар на площади 3 га

Природный пожар в районе села Вишневое в Севастополе локализован. Об этом сообщает 15 июля пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

«Распространения огня не допущено», — проинформировали в ведомстве.

Общая площадь пожара составила 3 га. Уточняется, что горела трава и кустарники.

В этот же день природный пожар произошел на севере Севастополя, люди из опасной зоны эвакуированы. Тушением заняты подразделения МЧС, лесхоза, Черноморского флота, спасательной службы Севастополя, а также волонтеры.

Позднее в ГУ МЧС по региону сообщили, что спасатели локализовали пожар на площади 10 га, произошедший на хуторе Грушевый вблизи города. Ликвидация огня продолжается. Пострадавших нет.

Ранее, 13 июля, пожар произошел в селе Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя на площади 4 га. Открытое горение ликвидировали в тот же день.