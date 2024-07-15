Авиация МЧС завершила работу на месте лесного пожара под Новороссийском

Авиация МЧС завершила работу по тушению лесного пожара под Новороссийском. Об этом 15 июля сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24».

«В данный момент времени авиационная техника направляется к местам своей постоянной дислокации», — сказал он.

По словам Кондратьева, один вертолет МЧС продолжает оставаться в Геленджике.

Накануне в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

К вечеру того же дня пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». По последним данным, два человека пострадали. «Известия» показали последствия возгорания на турбазе «Романтик»: там было охвачено огнем более 50 построек, сгорели автомобили и растительность. На фоне ситуации более 500 человек были эвакуированы с шести местных баз отдыха.

В МЧС России сообщили, что при тушении пожара использовались самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32. СК возбудил уголовное дело по ст. 261 УК РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»). По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае стало нарушение правил безопасности местными жителями.