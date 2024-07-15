Аналитик прокомментировал приостановку публикации ЦБ объемов торгов валютой

Приостановка публикации Центробанка (ЦБ) РФ ежедневной информации об объемах торгов долларом США, юанем и евро говорит о ручном регулировании курсов валют. Об этом 15 июля заявил «Известиям» главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«Закрытие статистики означает непрозрачное и ручное регулирование курсов валют Банком России», — сказал он.

По словам управляющего по стратегическому маркетингу компании Промсвязьбанк Андрея Бархоты, в данных регулятора отображались сделки по покупкам валюты, которые можно было наложить на налоговые периоды компании, чего было бы достаточно для последующего введения санкций.

Бархота подчеркнул, что такую статистику и вовсе не надо было открывать, поскольку объектом экономических рестрикций могли стать именно корпоративные структуры. Крупные сделки с валютой экспортеров, попавших под санкции, могли бы поставить под удар российские предприятия и банки, добавил он.

Кроме того, ситуацию прокомментировал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он указал на то, что решение носит планомерный характер, а подобные инициативы наблюдались и в других вопросах.

«Решение о любых ограничениях всегда принимается на основе статистики и официальных данных. Таким образом, закрывая данные, Западу будет сложнее оценить обстановку», — заявил Тараповский.

Статистика начала публиковаться лишь в апреле этого года, отметил эксперт, пояснив, что сбор информации будет продолжаться, однако в текущих реалиях стоит воздержаться от ее публикации.

ЦБ приостановил публикацию информации об объемах торгов долларом, евро и юанем на внебиржевых торгах ранее в этот день. По словам регулятора, приостановка была осуществлена в целях ограничения санкционного влияния.

Ранее США ввели санкции против 300 компаний и физлиц, предположительно занимающихся оказанием помощи в проведении спецоперации в зоне конфликта. В их числе оказалась Мосбиржа. В связи с этим она выступила с заявлением, что с 13 июня прекратит проводить торги долларом и евро из-за санкций.

В свою очередь, ЦБ тогда указал, что россияне и российские компании могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва примет меры предосторожности.

Также регулятор впервые после введения США санкций против Мосбиржи установил курсы доллара и евро на основании внебиржевых торгов. На 14 июня курс американской нацвалюты составил 88,21 рубля, а евро — 94,83 рубля.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.