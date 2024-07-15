ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

Банк России приостановил публикацию информации об объемах торгов долларом, евро и юанем на внебиржевых торгах. Об этом 15 июля говорится в Telegram-канале регулятора.

Причиной названо желание ограничить санкционное влияние.

«В целях ограничения санкционного влияния мы приостанавливаем публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, расчетных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра», — сообщили в ЦБ.

До этого, 13 июня, Банк России временно отменил утренние торги на Московской бирже.

Ранее США ввели санкции против 300 компаний и физлиц, предположительно занимающихся оказанием помощи в проведении спецопераций в зоне конфликта. В их числе оказалась Мосбиржа. В связи с этим она выступила с заявлением, что с 13 июня прекратит проводить торги долларом и евро из-за санкций.

В свою очередь, ЦБ тогда указал, что россияне и российские компании могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через банки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва примет меры предосторожности.

Также регулятор впервые после введения США санкций против Мосбиржи установил курсы доллара и евро на основании внебиржевых торгов. На 14 июня курс американской нацвалюты составил 88,21 рубля, а евро — 94,83 рубля.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.