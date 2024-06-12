Мосбиржа с 13 июня прекратит торги долларом и евро в связи с санкциями США
Московская биржа с 13 июня прекратит проводить торги долларом и евро из-за санкций со стороны США. Об этом говорится в сообщении торговой площадки, опубликованном 12 июня.
«На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро», — подчеркнули в сообщении.
При этом Московская биржа продолжит предоставлять клиентам доступ ко всем сегментам торговой площадки, заверили в компании.
Ранее в этот день США ввели санкции против 300 компаний и физлиц якобы за помощь РФ при проведении спецоперации. Под санкции попали компании, связанные с IT и авиацией, а также «Казанское ОКБ», концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», Мосбиржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и другие.
Страны Запада регулярно вводят санкции, однако должного эффекта они не оказывают. В начале апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК работает над 14-м пакетом санкций против России. Он допустил, что пакет будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода.
Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.