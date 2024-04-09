В Еврокомиссии сообщили о начале работы над 14-м пакетом санкций против РФ
Еврокомиссия начала работу над 14-м пакетом санкций против России и рассчитывает согласовать его весной. Об этом 9 апреля заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
«Мы приступили к подготовке 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной. Он, вероятно, будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода», — приводятся его слова на сайте органа.
Кроме того, ЕК ищет пути для предотвращения обхода санкций через западные дочерние компании, работающие за пределами Европы, добавил Домбровскис.
В то же время он признал, что «доступное пространство» для принятия новых ограничительных мер сужается, а дискуссии между государствами — членами ЕС на эту тему становятся более трудными.
Ранее, 4 апреля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что руководство Евросоюза изначально понимало: данные ограничения не приведут к обрушению российской экономики.
До этого, 31 марта, газета Daily Mail сообщила со ссылкой на экспертов о стабильном экономическом росте России вопреки санкциям Запада. Отмечалось, что для этого РФ формирует прочные альянсы со своими партнерами, а также развивает альтернативные торговые маршруты, платежные системы и зоны беспошлинной торговли.
Совет ЕС 23 февраля утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Туда вошли 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.