Реклама
Прямой эфир
Общество
В МЧС заявили о положительной динамике в ситуации с паводками в ряде регионов
Общество
Трем фигурантам дела о выдаче сертификатов мигрантам избрали меры пресечения
Мир
У убитых два года назад в ЛНР украинских боевиков нашли телефон с детским порно
Мир
В Еврокомиссии сообщили о начале работы над 14-м пакетом санкций против РФ
Мир
Сенатор США заявил о трате страны на Украину до $80 тыс. в секунду
Общество
В Новой Москве проводится проверка из-за гибели рыбы в водоеме деревни Дудкино
Мир
Постпред РФ в Вене подтвердил назначение заседания МАГАТЭ по ЗАЭС на 11 апреля
Авто
В Москве восстановили работу баз ГИБДД после технического сбоя
Общество
На Вязьме начали замену поврежденных после обрушения путепровода ж/д путей
Мир
Антонов заявил об объективной усталости населения Запада от конфликта на Украине
Общество
В Оренбургской области более 800 человек получили выплаты из-за паводка
Общество
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии запроса на особый порядок ЕГЭ в Оренбуржье
Армия
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Мир
Маск назвал реальной проблемой отказ США завершить конфликт на Украине
Мир
В СВР предрекли провал попытки США дать преимущество ВСУ за счет осужденных
Общество
Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбуржье
Сюжет:

В Еврокомиссии сообщили о начале работы над 14-м пакетом санкций против РФ

Домбровскис: Еврокомиссия готовит 14-й пакет антироссийских санкций
0
Фото: АР/Virginia Mayo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия начала работу над 14-м пакетом санкций против России и рассчитывает согласовать его весной. Об этом 9 апреля заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

«Мы приступили к подготовке 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной. Он, вероятно, будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода», — приводятся его слова на сайте органа.

Кроме того, ЕК ищет пути для предотвращения обхода санкций через западные дочерние компании, работающие за пределами Европы, добавил Домбровскис.

В то же время он признал, что «доступное пространство» для принятия новых ограничительных мер сужается, а дискуссии между государствами — членами ЕС на эту тему становятся более трудными.

Залет фантазии: в ЕС собираются принять 14-й пакет санкций в июне
Какие сферы могут затронуть новые ограничения

Ранее, 4 апреля, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что руководство Евросоюза изначально понимало: данные ограничения не приведут к обрушению российской экономики.

До этого, 31 марта, газета Daily Mail сообщила со ссылкой на экспертов о стабильном экономическом росте России вопреки санкциям Запада. Отмечалось, что для этого РФ формирует прочные альянсы со своими партнерами, а также развивает альтернативные торговые маршруты, платежные системы и зоны беспошлинной торговли.

Совет ЕС 23 февраля утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Туда вошли 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024