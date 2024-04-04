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В ЕС признались в отсутствии надежд на обрушение экономики РФ из-за санкций

Боррель: ЕС не рассчитывал на обрушение экономики РФ из-за санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Руководство Евросоюза понимало, что санкции не приведут к обрушению экономики России, при этом надеялось, что они ослабят ее военный потенциал, заявил 4 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«С самого начала было маловероятно, что российская экономика рухнет», — указал он в своем блоге на сайте дипслужбы ЕС.

Глава дипломатии напомнил, что Евросоюз в течение последних двух лет постоянно подчеркивал, что эффект от санкций не будет быстрым, а их целью являлось ослабление военного потенциала России. По его словам, европейское эмбарго на уголь и нефть и ограничение цен на экспорт нефти, установленное G7, привели к сокращению доходов РФ в сфере энергетики.

Вместе с тем он добавил, что целью Евросоюза «никогда не было помешать России экспортировать ископаемое топливо, что могло бы спровоцировать серьезный кризис на мировых энергетических рынках».

Также Боррель признал, что Москве удается обходить европейские санкции.

«В ответ мы вместе с нашими партнерами по «большой семерке» постоянно работаем над ограничением такого обхода, стремясь привлечь к ответственности всех участников цепочки поставок», — сказал глава дипслужбы.

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В конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что за прошлый год российская экономика показала хорошие результаты. Он отметил, что если проводить ответственную макроэкономическую политику, то и санкции будут оказывать минимальное влияние на страну. Глава ведомства указал на то, что Россия обязательно найдет выход из ситуации со своими замороженными резервами на Западе и при необходимости примет ответные меры.

В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что экономика России восстановилась быстрее прогнозов, а ее рост опережает средние мировые темпы. По его словам, восстановлению и росту экономики помогли активная адресная поддержка государства, экономическая стабильность и накопленный ранее запас прочности.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что РФ в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира. Он указал на то, что такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей и в целом граждан страны, а именно в рост доли зарплат в ВВП.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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