Российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки санкциям, которые вводят западные государства. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов.

Издание обратило внимание, что эксперты «забили тревогу» из-за того, что в будущем страны Европы будут только ослабевать в экономическом плане и зависеть от Соединенных Штатов. Профессор международных отношений в колледже Гамильтона в США Алан Кафруни отметил: решение европейских стран прекратить импорт нефти и газа из РФ принесло только ущерб государствам.

По словам специалиста по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксении Киркхэм, Европа «стреляет себе в ногу», оттолкнув Россию от механизмов контроля Запада и предоставив ей самостоятельность. Она назвала изоляцию РФ мифом.

«Москва формирует прочные альянсы со своими партнерами по БРИКС и с некоторыми другими государствами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки с целью создания нового глобального баланса сил. Сейчас мы наблюдаем развитие [Россией] альтернативных торговых маршрутов, платежных систем и зон беспошлинной торговли, которые обходят санкции и избегают западных механизмов контроля», — уточнила она в статье газеты от 31 марта.

Ранее, 27 февраля, министр финансов Антон Силуанов заявил, что за прошлый год российская экономика показала хорошие результаты. Глава ведомства подчеркнул, что если проводить ответственную макроэкономическую политику, то и санкции будут оказывать минимальное влияние на страну. Кроме того, Силуанов отметил, что Россия обязательно найдет выход из ситуации со своими замороженными резервами на Западе и при необходимости примет ответные меры.

Ранее в тот же день министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что экономика России восстановилась быстрее прогнозов, а ее рост опережает средние мировые темпы. По его мнению, восстановлению и росту экономики помогли активная адресная поддержка государства, экономическая стабильность и накопленный ранее запас прочности.

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» в декабре 2023-го заявил о большом запасе прочности российской экономики. Он отметил, что этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике РФ накопила за предыдущие десятилетия. Говоря об экономических показателях страны, которыми можно гордиться, он отметил, что основным из них является ВВП: к концу года ожидается 3,5%.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.