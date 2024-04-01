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СМИ указали на укрепление экономики России вопреки санкциям Запада

Daily Mail: российская экономика укрепляется вопреки санкциям Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки санкциям, которые вводят западные государства. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов.

Издание обратило внимание, что эксперты «забили тревогу» из-за того, что в будущем страны Европы будут только ослабевать в экономическом плане и зависеть от Соединенных Штатов. Профессор международных отношений в колледже Гамильтона в США Алан Кафруни отметил: решение европейских стран прекратить импорт нефти и газа из РФ принесло только ущерб государствам.

По словам специалиста по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксении Киркхэм, Европа «стреляет себе в ногу», оттолкнув Россию от механизмов контроля Запада и предоставив ей самостоятельность. Она назвала изоляцию РФ мифом.

«Москва формирует прочные альянсы со своими партнерами по БРИКС и с некоторыми другими государствами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки с целью создания нового глобального баланса сил. Сейчас мы наблюдаем развитие [Россией] альтернативных торговых маршрутов, платежных систем и зон беспошлинной торговли, которые обходят санкции и избегают западных механизмов контроля», — уточнила она в статье газеты от 31 марта.

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Ранее, 27 февраля, министр финансов Антон Силуанов заявил, что за прошлый год российская экономика показала хорошие результаты. Глава ведомства подчеркнул, что если проводить ответственную макроэкономическую политику, то и санкции будут оказывать минимальное влияние на страну. Кроме того, Силуанов отметил, что Россия обязательно найдет выход из ситуации со своими замороженными резервами на Западе и при необходимости примет ответные меры.

Ранее в тот же день министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что экономика России восстановилась быстрее прогнозов, а ее рост опережает средние мировые темпы. По его мнению, восстановлению и росту экономики помогли активная адресная поддержка государства, экономическая стабильность и накопленный ранее запас прочности.

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» в декабре 2023-го заявил о большом запасе прочности российской экономики. Он отметил, что этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике РФ накопила за предыдущие десятилетия. Говоря об экономических показателях страны, которыми можно гордиться, он отметил, что основным из них является ВВП: к концу года ожидается 3,5%.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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