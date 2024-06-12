США ввели санкции в отношении 300 компаний и физлиц за якобы помощь РФ

США 12 июня ввели санкции в отношении 300 компаний и физлиц в Азии, Европе, Африке, Центральной Азии, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке якобы за помощь РФ при проведении спецоперации.

«Министерство финансов США принимает радикальные новые меры, руководствуясь обязательствами «большой семерки» (G7) по усилению давления на Россию», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского минфина.

Ограничительные меры введены совместно с государственным департаментом США, добавили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным минфина, под санкции попали компании, связанные с IT и авиацией, а также «Казанское ОКБ», концерн радиостроения «Вега», НПО «Поиск», «Уралвагонзавод», АО «Синара», Всероссийское движение детей и молодежи «Движение первых», ООО «Газпром Инвест», страховая компания «СОГАЗ», Мосбиржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД) и другие.

Среди физлиц в санкционный перечень попали 33 физлица, в том числе глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Рестрикциям были подвержены граждане РФ, Белоруссии, Молдавии, Украины, Китая, ЮАР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа.

Страны Запада регулярно вводят санкции, однако должного эффекта они не оказывают. В начале апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК работает над 14-м пакетом санкций против России. Он допустил, что пакет будет включать обширный перечень ограничительных мер с сильной защитой от их обхода.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.