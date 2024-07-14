Реклама
Прямой эфир
Мир
ФБР установило личность причастного к покушению на Трампа
Мир
Очевидец покушения на Трампа предупреждал полицию о вооруженном человеке
Политика
Захарова указала на стимуляцию ненависти к политическим оппонентам в США
Армия
Морские пехотинцы ЧФ группировки «Днепр» отработали навыки ведения штурма в зоне СВО
Интернет и технологии
Количество email-рассылок в 2024 году в России увеличилось вдвое
Общество
Синоптики предупредили о дождях и грозах с порывистым ветром в Москве 14 июля
Армия
Бойцам ВС РФ передали икону Святых небесных покровителей воинства Российского
Недвижимость
Цены на новостройки выросли в 11 крупнейших городах России
Армия
Российский FPV-дрон тараном сбил в небе гексакоптер «Баба Яга» ВСУ
Мир
Глава дипломатии Евросоюза Боррель осудил нападение на Трампа
Мир
СМИ узнали о невозможности Порошенко выехать с Украины на съезд республиканцев США
Происшествия
Трое взрослых и ребенок ранены в поселке в Белгородской области из-за обстрела ВСУ
Мир
Во время разгона пропалестинской акции в Берлине пострадали восемь человек
Мир
В Белоруссии пресекли мероприятие неонацистов под Пинском
Мир
Европейские лидеры осудили покушение на Трампа
Мир
NYT указал на неработающие уловки по сокрытию состояния здоровья Байдена
Мир
В США признали невозможность противостоять России в воздухе из-за мощной ПВО

Захарова сообщила о готовившемся на деньги США покушении на Путина

Захарова: попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
0
Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытка покушения на президента России Владимира Путина, о которой накануне сообщил глава ГУР Украины Кирилл Буданов (включен РФ в список террористов и экстремистов), готовилась на деньги США. Об этом 14 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вчера один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что украинская разведка готовила покушение на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», — написала она.

По ее словам, США уже давно создали террористическую структуру под названием «киевский режим», которая занимается подрывами, уничтожениями и терактами. Захарова в качестве примера указала на сайт «Миротворец», на котором публикуются данные о людях, высказывавшихся против Украины. Она подчеркнула, что это является таблицей ликвидации журналистов и общественных деятелей.

«Соединенные Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народам, спонсированию терроризма», — указала она.

Захарова также посоветовала США тратить деньги на собственную полицию и другие службы, способные обеспечивать правопорядок. Так она прокомментировала слова Роберта Кеннеди – младшего о неспособности американских силовых ведомств защитить кандидата в президенты.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Накануне Буданов заявил, что Украина пыталась организовать покушение на Путина, однако оно оказалось неудачным. После этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев указал, что система безопасности президента России выстроена так, что до него никто не сможет добраться.

Вечером 13 июля на экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания было совершено покушение. Выстрелы раздались во время выступления Трампа в прямом эфире. Позже политик сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.

Нападавший был ликвидирован. Мотивы его действий пока не раскрываются. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024