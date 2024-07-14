Попытка покушения на президента России Владимира Путина, о которой накануне сообщил глава ГУР Украины Кирилл Буданов (включен РФ в список террористов и экстремистов), готовилась на деньги США. Об этом 14 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вчера один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что украинская разведка готовила покушение на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», — написала она.

По ее словам, США уже давно создали террористическую структуру под названием «киевский режим», которая занимается подрывами, уничтожениями и терактами. Захарова в качестве примера указала на сайт «Миротворец», на котором публикуются данные о людях, высказывавшихся против Украины. Она подчеркнула, что это является таблицей ликвидации журналистов и общественных деятелей.

«Соединенные Штаты Америки должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народам, спонсированию терроризма», — указала она.

Захарова также посоветовала США тратить деньги на собственную полицию и другие службы, способные обеспечивать правопорядок. Так она прокомментировала слова Роберта Кеннеди – младшего о неспособности американских силовых ведомств защитить кандидата в президенты.

Накануне Буданов заявил, что Украина пыталась организовать покушение на Путина, однако оно оказалось неудачным. После этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев указал, что система безопасности президента России выстроена так, что до него никто не сможет добраться.

Вечером 13 июля на экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания было совершено покушение. Выстрелы раздались во время выступления Трампа в прямом эфире. Позже политик сообщил, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, из-за чего у него открылось серьезное кровотечение.

Нападавший был ликвидирован. Мотивы его действий пока не раскрываются. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.