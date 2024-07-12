Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг, 11 июля, заявил, что Россия якобы представляет угрозу, и призвал страны Североатлантического альянса увеличить в этой связи расходы на оборону.

«Мы живем в новой и опасной эпохе. Ее определяют волатильность и отсутствие безопасности. Перед нами стоит поколенческая угроза со стороны России <..>. Вызов со стороны Китая, терроризма, а международные структуры, которые должны в первую очередь отвечать на это, подорваны», — приводит его слова с саммита НАТО газета The Daily Telegraph.

По словам премьер-министра, коллективная реакция определит, каким будет мир в следующем десятилетии. Стармер подчеркнул, что альянс «силен, как никогда». На данный момент, продолжил он, 23 страны-участницы тратят 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, но этого недостаточно, добавляет «Газета.Ru».

10 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что саммит НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

9 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии открытия саммита НАТО заявил, что Североатлантический альянс расценивает победу России в конфликте на Украине как самую большую угрозу для себя и не может позволить этому случиться. По его словам, победа России усилит позиции других противников НАТО, среди которых Китай, КНДР и Иран.

Ранее, в марте, президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что страна не собирается воевать с НАТО, и назвал такие опасения бредом. Он указал на то, что это альянс вплотную подошел к границам России, которая не двигалась к рубежам стран блока.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Между тем еще в декабре прошлого года президент РФ назвал полной чушью подобные заявления.