Ермак назвал удовлетворительными для Украины итоги саммита НАТО в Вашингтоне

Итоги саммита НАТО в Вашингтоне удовлетворительны для Украины, следующий шаг — интеграция государства в организацию. Об этом 11 июля заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Мы удовлетворены результатами саммита в Вашингтоне. Принятые документы написаны категоричным языком. Мы видим, что альянс сделал важные шаги к прогрессу. Следующим шагом должно стать получение Украиной приглашения (к вступлению в НАТО. — Ред.)», — высказался он в ходе конференции в столице США, трансляция которой велась на YouTube-канале Североатлантического альянса.

Кроме того, Ермак подчеркнул, что присоединение государства к блоку отвечает интересам не только страны, но и организации. По его словам, «Украина бьется не только за себя», а за весь мир, поэтому альянс станет сильнее при членстве страны.

«Я уверен, скоро настанет время, когда вы будете обучать солдат НАТО, как сражаться с русскими», — ответил модератор встречи Роберт Васс.

Представитель Киева, в свою очередь, подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительном вооружении.

В итоговом документе саммита от 10 июля было заявлено о решении создать группу НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины (NSATU), чтобы координировать предоставление военной техники и обучение со стороны союзников и партнеров. Ее цель — поставить помощь Украине в сфере безопасности на прочную основу, обеспечив усиленную, предсказуемую и согласованную поддержку.

Также отмечалось, что альянс планирует выделить Украине минимум €40 млрд военной помощи в течение 2025 года. Также участники саммита заявили о намерении обеспечить устойчивый уровень гуманитарной, политической и экономической помощи Украине.

Помимо этого, в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для организации. По его словам, победа российской стороны придала бы сил Ирану, Северной Корее и Китаю — основным противникам Североатлантического альянса.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

При этом в тот же день Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Украину к членству. Американский президент Джо Байден 4 июля не исключил, что Украину не примут в НАТО даже после завершения конфликта. В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.