Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Четвертая встреча глав высших органов аудита стран БРИКС пройдет в Уфе
Мир
Иран возложил на НАТО ответственность за конфликт на Украине
Мир
Президент Кении Руто заявил о роспуске правительства
Мир
Эрдоган заявил о переговорах с Путиным по принципу разумности
Недвижимость
В Москве на 17% снизился спрос на элитное жилье
Общество
В «Москвариуме» родился детеныш белоперой акулы
Спорт
Карл III призвал футболистов сборной Англии не доводить до драмы в финале Евро
Спорт
Захарова назвала нацизмом отказ в выдаче виз российским футболистам «Урарту»
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Происшествия
В краже драгоценностей у супруги вице-президента ВТБ заподозрили домработницу
Общество
Суд заочно приговорил Гозмана к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ
Мир
Матвиенко предложила БРИКС наращивать обмен опытом противодействия санкциям
Экономика
На помощь проектам по комплектующим для промышленности выделят 1 млрд рублей
Общество
Основателя школы «Апельсин» в Петербурге объявили в розыск
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с «Газелью» в Дагестане увеличилось до 17 человек
Мир
Шольц назвал очень хорошим решением размещение ракет США в ФРГ
Политика
Матвиенко заявила о жестком и адекватном ответе РФ на размещение ракет США в ФРГ
Сюжет:

Ермак назвал удовлетворительными для Украины итоги саммита НАТО в Вашингтоне

Ермак: итоги саммита в Вашингтоне стали удовлетворительными для Украины
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итоги саммита НАТО в Вашингтоне удовлетворительны для Украины, следующий шаг — интеграция государства в организацию. Об этом 11 июля заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Мы удовлетворены результатами саммита в Вашингтоне. Принятые документы написаны категоричным языком. Мы видим, что альянс сделал важные шаги к прогрессу. Следующим шагом должно стать получение Украиной приглашения (к вступлению в НАТО. — Ред.)», — высказался он в ходе конференции в столице США, трансляция которой велась на YouTube-канале Североатлантического альянса.

Кроме того, Ермак подчеркнул, что присоединение государства к блоку отвечает интересам не только страны, но и организации. По его словам, «Украина бьется не только за себя», а за весь мир, поэтому альянс станет сильнее при членстве страны.

«Я уверен, скоро настанет время, когда вы будете обучать солдат НАТО, как сражаться с русскими», — ответил модератор встречи Роберт Васс.

Представитель Киева, в свою очередь, подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительном вооружении.

В итоговом документе саммита от 10 июля было заявлено о решении создать группу НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины (NSATU), чтобы координировать предоставление военной техники и обучение со стороны союзников и партнеров. Ее цель — поставить помощь Украине в сфере безопасности на прочную основу, обеспечив усиленную, предсказуемую и согласованную поддержку.

На вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное

Также отмечалось, что альянс планирует выделить Украине минимум €40 млрд военной помощи в течение 2025 года. Также участники саммита заявили о намерении обеспечить устойчивый уровень гуманитарной, политической и экономической помощи Украине.

Помимо этого, в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для организации. По его словам, победа российской стороны придала бы сил Ирану, Северной Корее и Китаю — основным противникам Североатлантического альянса.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

При этом в тот же день Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Украину к членству. Американский президент Джо Байден 4 июля не исключил, что Украину не примут в НАТО даже после завершения конфликта. В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024