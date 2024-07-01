Источник сообщил о вылете Канье Уэста из Москвы в Стамбул
Рэпер Канье Уэст вылетел из московского аэропорта Внуково в Стамбул. Об этом 1 июля рассказал источник «Известий».
«Сначала летит в Стамбул, перевозчик Turkish Airlines. Оттуда, судя по посадочному талону, в Берлин», — рассказал собеседник.
Также источник отметил, что в аэропорту музыканта сопровождали российский модельер Гоша Рубчинский и исполнитель Егор Крид.
Комментариев артисты и модельер пока не давали.
Незадолго до этого Канье Уэста и Гошу Рубчинского заметили в аэропорту Внуково. Артист вместе с группой людей направлялся в VIP-терминал, скрывая лицо.
Накануне продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале написала, что американский рэпер прибыл в Москву. Продюсер понадеялась, что Уэст даст концерт в «Лужниках». В информационном центре площадки при этом сообщили, что выступление артиста в столице не планируется.
Отправившись на прогулку по городу, рэпер с охраной и сопровождающими зашел в ресторан поблизости от Красной площади. Предположительно, Уэст прибыл в Москву, чтобы отпраздновать день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, которому накануне исполнилось 40 лет. В ресторане «Белуга» подтвердили «Известиям», что артист и дизайнер ужинали там 29 июня.
«Известия» показали, что возле гостиницы Four Seasons собралась толпа фанатов, в основном это молодежь. После полуночи фанаты, собравшиеся у Four Seasons, начали расходиться.