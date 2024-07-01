Ожидавшие Канье Уэста фанаты начали расходиться от Four Seasons после полуночи

Фанаты, собравшиеся у гостиницы Four Seasons в центре Москвы, где остановился прибывший в Россию американский рэпер Канье Уэст, начали расходиться после полуночи в понедельник, 1 июля. Кадры, снятые у входа в гостиницу, публикуют «Известия».

После полуночи дежурившая у здания полиция убрала ограждения, ранее установленные, чтобы не подпускать фанатов к главному входу гостиницы. Однако попасть в лобби отеля каждому желающему по-прежнему не удастся, для прохода нужна карта гостя.

Ранее, 30 июня, продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале написала, что американский рэпер прибыл в Москву. Продюсер понадеялась, что Уэст даст концерт в «Лужниках». В информационном центре площадки при этом сообщили, что выступление артиста в столице не планируется.

Отправившись на прогулку по городу, рэпер с охраной и сопровождающими зашел в ресторан поблизости от Красной площади. Предположительно, Уэст прибыл в Москву, чтобы отпраздновать день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, которому накануне исполнилось 40 лет. В ресторане «Белуга» подтвердили «Известиям», что артист и дизайнер ужинали там 29 июня.

«Известия» показали, что возле гостиницы Four Seasons собралась толпа фанатов, в основном это молодежь.