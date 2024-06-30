У гостиницы Four Seasons в Москве собралась толпа фанатов Канье Уэста

Фанаты Канье Уэста собрались у гостиницы Four Seasons в центре Москвы, где остановился прибывший в столицу рэпер. Кадры, снятые у входа в гостиницу, 30 июня публикуют «Известия».

Собравшиеся люди хором скандируют имя рэпера. У дверей Four Seasons стоят несколько десятков человек, в основном это молодежь.

«Стою уже два часа и буду стоять до конца. Мы все фанаты, мы все ждем и сердечно будем рады видеть нашего кумира. Готовы встречать его московской любовью», — рассказал «Известиям» у гостиницы фанат Канье Уэста Анар.

Другой поклонник рэпера Максим отметил, что следит за творчеством артиста уже 15 лет, а дождаться у гостиницы — самый простой способ встретить кумира.

Ранее в этот день продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале написала, что американский рэпер прибыл в Москву. Продюсер понадеялась, что Уэст даст концерт в «Лужниках». В информационном центре площадки при этом сообщили, что выступление артиста в столице не планируется.

Отправившись на прогулку по городу, рэпер с охраной и сопровождающими зашел в ресторан поблизости от Красной площади. Предположительно, Уэст прибыл в Москву, чтобы отпраздновать день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, которому накануне исполнилось 40 лет. В ресторане «Белуга» подтвердили «Известиям», что артист и дизайнер ужинали там 29 июня.