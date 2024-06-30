Прилетел друг-волшебник: что Канье Уэст делает в России

Американский рэпер Канье Уэст 29 июня прилетел в Россию. Музыкант гостит в Москве, чтобы лично поздравить с днем рождения Гошу Рубчинского — главного дизайнера его бренда одежды Yeezy , подтвердила «Известиям» коллега модельера Алена Ткач. Официально о поездке рэпера не сообщалось. В мае СМИ писали о готовящемся концерте Уэста в «Лужниках». Позже эту информацию опровергли, однако слухи о возможном выступлении Канье с тех пор регулярно возникали снова. Возможно, не без оснований. «Известия» собрали всё, что на данный момент известно о поездке Йе в Москву.

Уэст Шредингера

Пассажиров столичного метрополитена удивить сложно — каких только персонажей не встретишь в подземке, особенно на центральных станциях. Возможно, поэтому на видео Канье Уэст спокойно, без всякого ажиотажа выходит со станции «Охотный Ряд». Видеозапись облетела все социальные сети, а вслед за этим в Telegram-канале продюсера Яны Рудковской появилось подтверждение: Канье действительно в России.

«Молния! Канье Уэст уже в Москве. Скрестим пальцы по шоу в «Лужниках» в будущем. Мои ставки: если оно будет, то 80 тыс. soldout за три дня. Ну ладно, неделю максимум. Мега-крутой он, конечно, что тут вообще говорить», — написала продюсер.

Гостиница Four Seasons, в которой остановился рэпер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Именно Рудковская в начале мая сообщала о готовящемся приезде Уэста в Россию. Тогда в СМИ разошлась информация о подготовке его выступления в «Лужниках» 8 июня — якобы свой день рождения Уэст планировал отпраздновать в Москве вместе с супругой Бьянкой Цензори. Эту информацию «Известиям» тогда опровергли пресс-служба «Лужников» и создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников. По словам последнего, переговоры действительно велись, но стороны не сошлись по гонорару — слишком высоким оказался ценник звезды ($5 млн).

На этот раз артист все-таки доехал до Москвы. Правда, цель июньского путешествия Уэста в Россию (пока что) не связана с его концертными планами: музыкант прилетел поздравить с днем рождения своего друга и коллегу Гошу Рубчинского. Накануне модельеру и главному дизайнеру бренда Yeezy исполнилось 40 лет. Поздно вечером Уэст и Рубчинский провели время в ресторане «Белуга». Менеджер заведения Дина Дудиева подтвердила «Известиям» факт визита американской знаменитости и его российского друга.

— Вчера ребята ужинали у нас, — отметила Дудиева.

Кроме того, сведения о частном визите Уэста к Гоше подтвердили «Известиям» сразу несколько источников в концертной среде, а также коллега Рубчинского Алена Ткач, отказавшись от дальнейших комментариев.

Поклонники творчества рэпера Канье Уэста у здания отеля Four Seasons, в котором артист остановился Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Подтверждаю, но, к сожалению, на данный момент мы не можем дать комментарий, — сказала она в ответ на соответствующий запрос.

Отказался комментировать «Известиям» информацию о приезде рэпера в столицу и менеджер Уэста Джозеф «Джей Джей» Касье. По данным СМИ, частный борт рэпера приземлился 29 июня в аэропорту Внуково-3, а остановился музыкант в гостинице Four Seasons. Американский рэпер в белом спортивном костюме, очках и кепке попал в объективы камер «Известий». Поселившись в президентском люксе стоимостью примерно 1 млн рублей за ночь, Уэст решил прогуляться по городу в компании Рубчинского. Они посетили ГУМ, где пообедали на десятки тысяч рублей, полюбовались на Красную площадь.

С возвращением, Канье

В Москве Канье не впервые. Так же внезапно музыкант прилетел на встречу к Гоше Рубчинскому в 2016-м. В тот год создатель известного бренда одежды вошел в топ-500 самых влиятельных людей в индустрии моды по версии Business of Fashion, Уэст предложил ему совместную коллаборацию для собственной марки Yeezy.

Но на повестке дня у Канье тогда был не только бизнес. Мультимедиа Арт Музей Москвы (МАММ) опубликовал фотографию исполнителя на фоне экспонатов выставки Александра Родченко «Опыты для будущего» . По словам директора-основателя МАММ Ольги Свибловой, рэпер сам выразил желание посетить музей, а также высоко оценил ретроспективу советского художника и фотографа.

— Меня во время его визита не было, но я знаю, что Канье очень понравилось в прошлый раз в МАММ. Он фотографировался на фоне работы Родченко, одной из конструкций, переданной нам его семьей. Конечно, эти фотографии облетели весь интернет, — рассказала она «Известиям».

Фото: пресс-служба МАММ Рэпер Канье Уэст и дизайнер Гоша Рубчинский

Директор МАММ сообщила, что хочет снова пригласить Уэста посетить музей в компании Гоши Рубчинского. Экскурсоводы МАММ готовы познакомить музыканта с работами Эрика Булатова — классика российского и мирового современного искусства, чья экспозиция сейчас работает на Остоженке.

— И я уверена, что им, конечно, понравится выставка шедевров «Мода и стиль в фотографии». И Гоше Рубчинскому, который этим занимается, и Канье Уэсту, который ко всему прочему имеет дизайнерский бренд. Подобных выставок на Западе они не увидят, — добавила Свиблова.

Скандальная слава

После выхода сверхуспешного альбома Donda в 2021 году и его сиквела Donda 2 (2022), оказавшегося куда менее заметным из-за нежелания Канье выкладывать запись на стримингах (она распространялась только вместе с плеером Donda Stem за $200), рэпер оказался в центре нескольких скандалов: из-за неоднозначных высказываний его обвинили в антисемитизме и иронии над движением Black Lives Matter. В итоге он потерял ряд контрактов, но популярность артиста ничуть не пострадала. И когда в начале 2024-го совместно с рэпером Ty Dolla $ign Уэст опубликовал альбом Vultures, он триумфально вернулся в чарты.

Показательно, что лонгплей и все синглы к нему официально доступны на российских стримингах. Попав под каток «культуры отмены», Канье перестал сотрудничать с крупными западными лейблами и стал публиковать свои записи самостоятельно.

Фото: Global Look Press/Darren Calabrese

В рамках промокампании Vultures артист устроил несколько мероприятий с прослушиванием песен из альбома, и на них он появился в футболках и худи с надписями на русском, в том числе «Черные псы» и «Фак Адидас», отсылающая к разрыву контракта со спортивным брендом. На данный момент этот мерч доступен к покупке в официальном интернет-магазине Канье. Правда, продолжения бурной творческой активности рэпера поклонники пока не дождались. Первоначально планировалось, что Vultures станет первой частью трилогии: через месяц после релиза пластинки ожидалось появление Vultures 2, а еще месяц спустя — Vultures 3. Но сначала выход сиквела был отложен на май, о чем артист писал в соцсетях, а затем разговоры о будущих записях и вовсе прекратились.