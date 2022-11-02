Биполярная звезда: как скандалы вокруг Канье Уэста скажутся на его карьере

Диагноз Канье Уэста, скорее всего, серьезнее, чем биполярное расстройство, и его положение в музыкальной индустрии под угрозой. Вместе с тем скандалы могут быть попыткой привлечь внимание, рассказали «Известиям» эксперты. Хейт в адрес самого известного рэпера в мире только нарастает, очередное высказывание Ye про Джорджа Флойда, поданное как извинение, вызвало гнев общественности. Из-за антисемитских реплик и критики в адрес Black Lives Matter он потерял большую часть состояния, однако пользователи стримингов не стали слушать его меньше. «Известия» разбирались в творческих перспективах звезды.

Падающая звезда

Последние недели имя Канье Уэста не сходит с новостных лент. Сначала рэпер появился на Парижской неделе моды в футболке с надписью White Lives Matter, что было воспринято как издевка над Black Lives Matter. Затем он усомнился в причинах смерти Джорджа Флойда, с которой началось движение BLM, и вызвал обвинения в антисемитизме.

Фото: Соцсети Рэпер Канье Уэст и внучка Боба Марли на Парижской Неделе моды

«Я сейчас немного сонный, но, когда я проснусь, я перейду в смертельный режим против еврейского народа. Смешно, что я-то на самом деле не могу быть антисемитом, потому что темнокожие люди на самом деле евреи, а вы, ребята, со мной играли и пытались прокатить любого, кто против вашей повестки», — написал Канье.

C рэпером разорвали контракты компании Balenciaga, Gap, T. J. Maxx, Pelton, но главное — Adidas, которой кроссовки линейки Yeezy приносили до 8% дохода. Именно это партнерство было основой состояния Канье, и из-за его прекращения он перестал быть миллиардером. «Я потерял $2 млрд за один день, и я все еще жив», — не без оптимизма прокомментировал ситуацию артист, но каждый следующий его шаг только усугублял положение. И даже когда рэпер все-таки решил извиниться за слова про Флойда, он добился противоположного эффекта, сравнив его страдания со своими.

«Когда я поставил под сомнение смерть Джорджа Флойда, это задело моих людей. Я хочу попросить прощения. Бог показал мне через то, что делает Adidas, через то, что делают СМИ, каково это, когда чье-то колено упирается тебе в шею».

Многие, впрочем, отнеслись к рэперу скорее с сочувствием, усмотрев в этих выходках обострение психиатрического заболевания и даже открыв полушуточный сбор средств на помощь ему. Ранее Канье признавался, что страдает биполярным расстройством.

Биполярная звезда Кроссовки Adidas линейки Yeesy от Канье Уэста Фото: Getty Images/Hanna Lassen

— Биполярное расстройство — одно из главных психиатрических заболеваний, так называемых больших психозов. Оно характеризуется прежде всего циклическими расстройствами настроения «вверх» и «вниз». Обычно фазы «вверх» бывают короче депрессивных. Они проявляются аномально повышенным настроением и активностью. В период этой фазы людям кажется, что они могут свернуть горы, ощущают себя великими, предназначенными для какой-то высшей цели и т.д. Но в отличие от подобных состояний при шизофрении, маниакальная фаза менее вычурна и «бредова», — пояснил «Известиям» врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.

По мнению специалиста, диагноз Канье на самом деле может быть серьезнее, чем «биполярка».

— Судя по его высказываниям, у артиста есть некая устойчивая концепция, связанная с еврейским народом, с его генетической и расовой принадлежностью, а также свое представление о своей принадлежности к этому народу. К примеру, он называет евреев черными и причисляет себя к ним опять же по цвету кожи. Это похоже на хроническое бредовое расстройство, которое не определяется тем или иным настроением. Такие убеждения, именуемые бредом, более свойственны шизофреническим пациентам , — подчеркнул психиатр.

Черный квадрат

Поведение Канье в публичном поле давно вызывает нарекания. Так, в прошлом году рэпера обвинили в травле Пита Дэвидсона, комика, к которому Ким Кардашьян ушла от Уэста. А сама Ким жаловалась на преследования артиста. Непростые отношения с экс-супругом и его ревность, впрочем, не помешали светской львице посетить первую стадионную презентацию альбома Donda, а на третьей — и вовсе выйти на сцену, продефилировав в свадебном платье.

Биполярная звезда Канье Уэст на презентации альбома Donda в Атланте Фото: Getty Images for Universal Music Group/Kevin Mazur

Вместо того чтобы выпустить очередную пластинку традиционным образом, Канье превратил сам процесс публикации новой работы в гибрид перформанса и реалити-шоу. Релиз должен был состояться после первого публичного прослушивания на Mercedes-Benz Stadium в Атланте, в июле 2021-го (кстати, формат, изобретенный Канье, — фактически узаконенная «фанера»).

Но уже после шоу, собравшего 42 тыс. зрителей на месте и 3,3 млн на трансляции Apple Music, артист заявил, что не удовлетворен альбомом и будет его дорабатывать. Он поселился прямо на стадионе и оборудовал там портативную студию, а перед началом второй презентации устроил стрим из своей комнатки. Но и после нового мероприятия диск не вышел. И только третья инкарнация удовлетворила рэпера, а Donda была отправлена на стриминги.

Биполярная звезда Третья презентация альбома Donda в Чикаго. Для перформанса был воссоздан дом детства Канье Уэста Фото: REUTERS/Chicago Tribune/TNS/ABACAPRESS.COM/Armando L. Sanchez

Donda стала ярким примером work-in-progress — произведения в постоянном становлении. Стоит вспомнить, что после обычного издания появилась еще Deluxe-версия, существенно расширенная и пересмотренная с точки зрения последовательности номеров. Одновременно это и концептуальное высказывание: посвятив альбом своей умершей матери, Канье размышляет о своем детстве и становлении, страдает из-за разрушения своей семьи с Кардашьян и в конце приходит к Богу, завершая альбом 11-минутным гимном Иисусу.

Арт-подтекст здесь даже в оформлении: обложка Donda — черный квадрат, а виниловое издание не содержит ни единого упоминания Канье и названия релиза. Только полностью черные-черные пластинки в черных-черных-конвертах.

Импульс для вдохновения

«Известия» попросили оценить Donda известного специалиста из академической среды, члена Совета Союза композиторов России, председателя Гильдии молодых музыкантов Российского музыкального союза Ярослава Судзиловского.

— Канье Уэст — очень талантливый музыкант. Хотя его основной стиль — хип-хоп, он прекрасный мелодист , — отметил эксперт. — В его песнях, например, Hurricane из альбома Donda, я слышу совершенно неожиданные мелодические и гармонические обороты, которые цепляют и создают своеобразие композиции. При этом сам стиль он трансформирует, это не тот сухой «немузыкальный» рэп, к которому многие привыкли , здесь намешано много всего — от поп-музыки до госпела.

Проблемы Канье в личной жизни почти наверняка оказали влияние на его музыку, считает Судзиловский, но было бы ошибкой думать, что музыкант, находящийся в депрессии, должен писать либо слабую, либо сплошь траурную музыку.

Биполярная звезда Фото: Getty Images/GC Images/Gotham

— Зачастую личная драма, напротив, становится импульсом для вдохновения и заставляет создавать яркие, значительные произведения. В Donda совершенно не чувствуется никакого упадка или творческого кризиса , — уверен композитор.

Канье действительно, как будто назло хейтерам, последние полтора года переживает творческий подъем. Всего через несколько месяцев после Donda (в Deluxe-версии ее продолжительность более двух часов) рэпер выпустил Donda 2, которая, правда, имела вполне стандартный хронометраж и не имела такого успеха в стримингах. Но последнее, скорее всего, результат странного подхода к продвижению. Канье отклонил предложения стримингов и сначала выпустил Donda 2 только на собственном плеере Stem за $200. А когда интерес спал и все желающие успели скачать пиратскую версию, отдал-таки пластинку на платформы.

Причем на физических носителях Donda 2 так и не вышла, а теперь перспективы и этого, и новых релизов Канье тем более под вопросом. Наряду с другими брендами с артистом разорвал отношения и лейбл Def Jam Recordigs, на котором он издавался много лет. В списке артистов DJR Ye больше не значится . «Известия» отправили запрос головной компании Universal Music Group, в которую входит DJR, но на момент написания материала не получили ответ. Также не были доступны и представители артиста.

Несмотря на всю известность Канье, без поддержки Def Jam Recordigs или альтернативной организации ему будет непросто доносить свою музыку до меломанов , отмечают эксперты.

Биполярная звезда Фото: Getty Images/Kevork Djansezian

— Задача выпускающей компании/лейбла — продвижение произведений и их монетизация, для этого он располагает разветвленной и изощренной системой договоров, значительным персоналом менеджеров и юристов. Артисты этого не умеют и не делают, — сказал «Известиям» главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.

По его словам, карьерные перспективы Канье как артиста сейчас можно назвать неопределенными, выпадение из существующей структуры приводит к серьезным потерям как денежных потоков, так и инструментов продвижения.

— Артисты первого эшелона, как Канье Уэст, всегда связаны договорами с крупнейшими развлекательными компаниями. Эти компании, в свою очередь, — подразделения ведущих медиакорпораций, с которыми согласовывают свою политику. Решение о применении к проштрафившемуся творческому деятелю акции «культуры отмены» (соответствует понятию «цензура», так как негласно согласовывается между всеми компаниями-лидерами) всегда очень значимо для его карьеры, — уверен Евгений Сафронов.

Отменили или отменил?

Первые признаки cancel culture в музыкальной индустрии уже появились: Apple Music удалила треки Канье из своих плейлистов, а подборка Kanye West Essentials больше недоступна для подписчиков.

Впрочем, желание пользователей слушать треки Ye ничуть не ослабло. Как отмечает Billboard со ссылкой на исследование Luminate, в течение недели после 3 октября, когда Уэст появился в футболке White Lives Matter, его каталог в США имел ежедневно 13,1 млн прослушиваний, по сравнению с 13 млн за семь дней до этого.

Не отмечают падения и в России. Скорее, наоборот: интерес возрос.

Биполярная звезда Фото: Getty Images/Dimitrios Kambouris

— В МТС Music фанбаза Канье Уэста составляет примерно 1% от общего количества пользователей. Прослушивания артиста со временем растут, но это продолжается на протяжении всего года и вряд ли связано с его высказываниями. А вот запросы в поиске за последний месяц выросли в три раза. Безусловно, на это повлияли последние новости, которые Ye генерит чуть ли не ежедневно, — рассказал «Известиям» руководитель стримингового сервиса МТС Music Максим Петровский.

Есть вероятность, что все последние скандалы — и вовсе часть сознательной стратегии, не исключил собеседник.

— Как человек, который давно следит за Канье и его творчеством, могу предположить, что он решил поиграть с культурой отмены и устроил социальный перформанс с «принятиям на себя всех грехов». Нечто подобное уже происходило во время презентации альбома Donda , когда Йе пригласил в качестве гостей «отмененных» Мэрилина Мэнсона и DaBaby, — размышляет эксперт.

Фото: Getty Images/MEGA/GC Images/Brian Prahl Канье Уэст с DaBaby и Мэрилином Мэнсоном на презентации альбома Donda