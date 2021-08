Уикенд с Канье и без: рэперы интригуют и обнадеживают

The Weeknd надевает кислородную маску, брат Билли Айлиш уходит в сольное плавание, а Канье Уэст улетает прочь. Музыкальная индустрия и не думает уходить в отпуск, исправно поставляя как новые треки, так и темы для обсуждения. «Известия» выбрали наиболее интересные и резонансные релизы недели.

Сингл недели

Finneas — A Concert Six Months From Now

Всего неделя прошла с момента выхода альбома Билли Айлиш, как ее постоянный соавтор и брат Финнеас анонсировал собственный сольный лонгплей с неожиданным названием Optimist (это автор Bury a Friend о себе?). Диск ждем в октябре, но первый трек с него — A Concert Six Months From Now — можно послушать уже сейчас.

Лиричная баллада, начинающаяся под аккомпанемент акустической гитары, а в кульминации вырастающая в хардроковый гимн сразу вызывает в памяти новую песню Билли Айлиш Happier Than Ever — там та же драматургия. Но в A Concert Six Months From Now остро не хватает индивидуальности, своеобразия. Возможно, дело в голосе: Айлиш ни с кем не перепутаешь, тогда как Финнеас в роли вокалиста оказывается «братом-близнецом» отнюдь не ее, а множества других артистов. Но интересно, что и по части продюсирования он не стал особенно заморачиваться, будто истратив всю фантазию и креативность на творчество сестры.

При этом Финнеас был и остается прекрасным мелодистом, и в новой композиции это слышно. Одно расстраивает: в нынешнем перенасыщенном мире этого маловато, чтобы его имя стало ассоциироваться не только с Билли Айлиш.

Клип недели

The Weeknd — Take My Breath

Первое, что видит зритель, зайдя на YouTube-страницу клипа, — крупное предупреждение об эпилептической опасности. Действительно, стробоскопический свет и стремительные смены планов могут вызвать тошноту и головную боль даже у здоровых людей. Но, с другой стороны, стоит признать: выглядит всё и правда эффектно. Ролик снят режиссерским дуэтом Cliqua — тем же, который был ответственен за Save Your Tears. Там тоже использовались контрастные вспышки и дробный монтаж, только дозированно. В новом же видео всё мельтешит в режиме нон-стоп. Объясняется это тем, что действие разворачивается на танцполе.

Певец приходит на клубную вечеринку и знакомится с темнокожей дамой. Оставшись с The Weeknd наедине, она внезапно начинает душить его собственной косой. Мотив затрудненного дыхания задан, понятно, названием песни. Но когда в кадре появляется кислородная маска, в этом видится куда более глобальная, остроактуальная метафора.

Пожалуй, видео здесь более концептуально и интересно, чем сама песня, — даром что это первая авторская композиция The Weeknd после альбома After Hours. И мелодика, и ретроаранжировка, и даже отчасти исполнительская манера вызывают в памяти Майкла Джексона, отсюда и ощущение некоторой вторичности. Тем не менее перед нами вполне «уикендовский» трек, может, и не обладающий обаянием Blinding Lights и Save Your Tears, но вполне запоминающийся. Ждем нового альбома?

Альбом недели

Kanye West — DONDA

Два года рэпер-суперзвезда Канье Уэст напоминал о себе преимущественно скандалами. То он разводится с Ким Кардашьян, то избирается в президенты США, то оскорбляет верующих своими кроссовками Yeezy… Это, впрочем, не мешало развиваться бизнес-империи Канье и расти его и без того немалому состоянию. Но поклонники всё же надеялись, что ловкий провокатор и миллиардер однажды вернется к музыкальным делам и поразит всех не очередными выходками на грани фола, а новыми треками.

И вот наконец артист анонсировал свой десятый лонгплей DONDA, названный в честь матери. Но в заявленный день релиз не состоялся, хотя накануне Канье собрал 30 тыс. зрителей для коллективного прослушивания песен и устроил прямую трансляцию этого странного шоу. Сразу после его завершения артист не поехал домой, а засел в подсобных помещениях стадиона и занялся доработкой альбома. Две недели спустя в том же месте и в том же формате диск прозвучал снова — уже изрядно переделанный. Канье усилил и визуальную составляющую — вплоть до того, что на последних звуках взмыл в небо на тросах. Получился странный перформанс — не концерт, не презентация, а нечто новое. Но не менее артистичная акция — в целом вся эта бесконечная эпопея вокруг DONDA.

Уэст, конечно, гений. Как минимум в маркетинге. Ну а что же с музыкой? Она очень разнообразна, это талантливая и предельно пестрая запись из множества коротких треков, с кучей гостевых артистов (Dr.Dre, Снуп Догг, Jay-Z, тот же The Weeknd...) и изобилием стилевых экспериментов. Но, думается, в историю DONDA войдет не столько из-за творческой составляющей, сколько из-за сопутствующей шумихи. Впрочем, это ведь тоже творчество Канье?

P.S. Когда этот текст уже был готов, стало известно, что Канье перенес релиз DONDA на цифровых платформах уже на 13 августа. Да, ему точно надо идти в политику.

Трансляция недели

Tyler, The Creator — Live at Lollapalooza

Масштабные массовые мероприятия сейчас проводятся нечасто, США — не исключение. И тем не менее чикагский фестиваль Lollapalooza состоялся и собрал множество зрителей. Что еще интереснее, хедлайнер смотра, рэпер Tyler, The Creator сразу выложил в открытый доступ на YouTube полную запись своего полуторачасового сета. И всего за несколько дней она набрала более миллиона просмотров.

Тайлер — одна из самых ярких звезд нового американского хип-хопа. Он начинал с публикации треков на MySpace, оттуда и его странный псевдоним с запятой (подпись The Creator была в соцсети у авторов контента), а в 2020 году получил «Грэмии» за лучший рэп-альбом. Последняя на данный момент пластинка Тайлера Call Me If You Get Lost вышла всего полтора месяца назад, и именно на ее материале базируется чикагское шоу.

Это, конечно, совсем иной стиль, нежели у Канье: в новых песнях Tyler, The Creator почти нет мелодических фрагментов — только агрессивная читка. Поэтому слушать его не знающим английского будет скучновато. А вот смотреть — вовсе нет. В начале шоу Тайлер, одетый как портье в отеле, выкатывает тележку с чемоданами и прямо на сцене переодевается, обретая рэперский вид. И всё это он делает с актерским шиком. Природа действительно не обделила Тайлера харизмой, как и запоминающимся тембром с хрипотцой. В Чикаго он продемонстрировал всё сполна.