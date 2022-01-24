За пригоршню центов: криминал 50 Cent и ностальгия Scorpions

The Weeknd постарел, 50 Cent вернулся к разборкам, а Кристина Агилера запела по-испански. Парад новинок суперзвезд продолжается, стилевой разброс новой музыки при этом максимален: от r’n’b и рэпа до латино и хард-рока. Каждый найдет себе песню по вкусу! «Известия» делятся подробностями и по заведенной на прошлой неделе традиции представляют лучшее в плей-листе в конце материала.

Lana Del Rey — Watercolor Eyes

Не прошло и трех месяцев после выхода альбома Blue Banisters, как Лана Дель Рей выпустила новый сингл, не имеющий отношения к прошлым релизам. Песня была написана для саундтрека второго сезона сериала «Эйфория». Впрочем, никаких стилистических отличий от того, что певица делает для собственных проектов, здесь нет. Парящий, истаивающий вокал, убаюкивающее фортепиано и «облако» электронных звуков, окутывающее мелодию, — фирменные приемы Ланы. Надо полагать, роль продюсера Назри Тони Атве, ранее работавшего с Джастином Бибером и Шакирой, здесь скорее техническая. Продюсеры меняются, манера Ланы остается. Впрочем, если именно Назри принадлежит интереснейшая идея добавить немного фальши в сопровождение, будто музыкальные линии в какой-то момент заходят немного не туда, — артистка точно не прогадала, пригласив его.

Scorpions — Rock Believer

В конце февраля должен выйти новый альбом рок-легенд Scorpions, а пока музыканты опубликовали второй сингл — титульный трек Rock Believer — и клип на него. Собственно, названием уже всё сказано. Это гимн року и тем, кто беззаветно ему предан. Мелодичная среднетемповая и в меру пафосная композиция сделана по всем привычным лекалам, но в этом-то и ее прелесть: Scorpions будто напоминают нам, что время не властно ни над ними, ни над классическим хард-роком. Мода приходит и уходит, а он остается.

И клип только усиливает это впечатление. Съемка исполняющих песню музыкантов смонтирована с архивной хроникой 1970–1980-х, где «скорпионы» молодые и безбашенные. Полные стадионы, орущие в экстазе фанаты, сумасбродства артистов на сцене и за ее пределами — конечно, штамп на штампе, но ностальгический заряд тем, кто полюбил Scropions в эпоху перестройки, обеспечен.

50 Cent feat. Lil Durk, Jeremih — Power Powder Respect

50 Cent не выпускал полноценных альбомов аж с 2014 года и выпустит ли еще — большой вопрос. Реализовывать себя в сфере кино и сериалов ему явно интереснее. Впрочем, именно для своих телепроектов он иногда возвращается к музыкальной деятельности и записывает трек-другой. В 2021-м это была композиция Wish Me Luck для сериала «Семья черной мафии», теперь же артист продвигает еще одно свое продюсерское детище — спин-офф популярного сериала «Власть в ночном городе» — и в преддверии премьеры делится с фанатами номером Power Powder Respect.

Клип на него смонтирован из фрагментов прошлых эпизодов гангстерской саги, и тем, кто не смотрел оригинальные серии, разобраться в происходящем будет непросто. Хотя что тут разбираться? Перестрелки, разборки, суровые парни и роковые женщины.

Куда интереснее — сама музыка. Она на удивление мелодична — обычно 50 Cent предпочитает более сухую читку. Вдобавок в отличие от полного остросюжетных перипетий ролика композиция производит впечатление более меланхоличной и расслабленной. Компанию рэп-мэтру составили его молодые коллеги Джеремай и Лил Дерк, но харизма главного героя, конечно, перекрывает всё.

Christina Aguilera — La Fuerza

Американские поп-звезды одна за другой выпускают англоязычные альбомы и треки. В прошлом году мы слушали Revelación Селены Гомес, а сейчас пришел черед Кристины Агилеры. Она, правда, уже заходила на эту территорию: в 2000 году вышел лонгплей Mi Reflejo, и это была небезынтересная работа. Впрочем, на ту пластинку попали только четыре оригинальные композиции, все остальные треки были каверами. Теперь же певица подошла к делу с настоящим размахом: в общей сложности поклонники получат три оригинальных EP, и первый из них — шеститрековый сборник La Fuerza — уже в Сети.

Судя по нему, Агилера решила нас убедить, что она прирожденная латино-вокалистка: от фирменного поп-звучания здесь ни следа, зато характерные наигрыши на акустических гитарах, пуэрториканские ритмы и теплая атмосфера южных ресторанчиков — в изобилии. Немного выбивается из общего настроения разве что лиричная баллада Somos Nada под традиционный фортепианный аккомпанемент. Но и здесь звучание самого языка выходит на первый план. А уж о том, что голос Агилеры великолепен везде, можно, наверное, и не говорить.

The Weeknd — 103.5 DAWN FM

The Weeknd предпринял любопытный эксперимент по продвижению своего альбома Dawn FM. Будто следуя по стопам Канье Уэста, устроившего стадионное прослушивание Donda, Абель Тесфайе собрал поклонников, включил студийную версию пластинки и просто провел с ними эти 52 минуты, покачиваясь и пританцовывая под собственную музыку. Видео, названное 103.5 DAWN FM, было опубликовано на YouTube-канале певца, и это неплохая альтернатива традиционному аудиостримингу. Особенно если вы любите, когда по телевизору показывается что-то в фоновом режиме.

Пикантность ситуации в том, что The Weeknd здесь предстает в старческом гриме, в котором он запечатлен на обложке диска и в недавнем клипе Gasoline. Да и его движения на крошечной светящейся сцене кубической формы создают иллюзию, будто он прибавил лет эдак 40. С другой стороны, всё это добавляет перформансу оригинальности. Артист решил не выходить из образа своего героя, публика его поддержала.

Плей-лист недели