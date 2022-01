The Weeknd уикенд: альбом про радио, клип про очередь

Том Йорк и Джонни Гринвуд выпустили первый сингл своей новой группы, The Weeknd намекнул на роман с Анжелиной Джоли, а российский оркестр сыграл без дирижера. Пока страна отдыхала, музыканты по всему миру работали на полную катушку: по концентрации ярких релизов первые дни года ничуть не уступили лучшим неделям 2021-го. «Известия» подскажут, на что обратить внимание в первую очередь.

Сингл недели

The Smile — You Will Never Work In Television Again

Новая группа парней из Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile, наконец, выпустила первую студийную запись. Ею стала композиция You Will Never Work In Television Again, знакомая поклонникам по получасовому сету на фестивале Glastonbury 2021. Напомним, это было первое появление The Smile перед публикой — пусть и в формате трансляции (музыканты играли в шатре без зрителей). Позже группа показывала свои репетиции в инстаграм-стриме, а Йорк спел одну из новых песен на концерте в Лондоне. Но никаких студийных релизов не было. И вот — свершилось. You Will Never Work In Television Again доступна на всех основных онлайн-площадках, а впереди маячит и новый альбом, пока не анонсированный официально, но обещанный продюсером Найджелом Годричем.

Правда, нельзя сказать, что сингл помогает понять, что же за материал будет на лонгплее. Трек длится меньше трех минут, и это стремительный, абсолютно радиохедовский по звучанию номер с безостановочным басовым риффом, необычной ритмической структурой и фирменным истерично-расхлябанным вокалом Йорка. Вещь отличная, но делать из нее какие-то далеко идущие выводы рано.

Клип недели

ДДТ «В магазине»

Клип на песню из альбома ДДТ «Творчество в пустоте» вышел через два с лишним месяца после релиза самого диска. Но видеоролик Тимофея Жалнина интересен сам по себе. Первые же кадры, цитирующие перестроечную картину Алексея Сундукова «Очередь» из Русского музея, настраивают на то, что перед нами произведение искусства, а не просто коммерческий продукт. Так и есть. Социальную тему исходной композиции Жалнин развивает в серии сюрреалистичных и далеко не столь однозначных образов. Причудливый вневременной мир — то ли застойное прошлое с авоськами, то ли футуристическое будущее с автобанами над домами — представлен как огромный магазин со штрихкодами прямо на земле и огромными пакетами в облаках.

Ну а ближе к концу становится ясно, что ключевая тема здесь — даже не бедность, как казалось сначала, а напоминание о важности внимания к потерявшимся из-за ментальных проблем старикам. Впрочем, это тот случай, когда визуальный художественный ряд ярче и сильнее любых месседжей. А может, даже сильнее самой песни, хотя и она берет за душу, — Шевчук же.

Альбом недели

The Weeknd — Damn FM

Несмотря на плодовитость The Weeknd, выход его нового лонгплея — событие долгожданное. На сегодняшний день Абель Тесфайе один из главных хитмейкеров в мире, законодатель моды в поп-музыке. Damn FM, однако, обманывает ожидания тех, кто рассчитывал на порцию убойных блокбастеров в духе Blinding Lights, Save Your Tears и In Your Eyes. Из всего трек-листа по-настоящему цепляют только Take My Breathe, уже известная нам по синглу и клипу, и, пожалуй, Less Than Zero, вызывающая острое ощущение дежавю. Остальное — симпатичная, услаждающая слух фирменным фальцетом Weeknd, но все-таки в известной степени фоновая музыка.

В этом плане название диска — исключительно точное и честное. Damn FM действительно выглядит как запись радиоэфира. И дело не только в остроумно стилизованных джинглах и речовках «диджеев», но и в характере музыкального материала. Танцевального, атмосферного, порой с обаятельным ретрооттенком, но как будто сопротивляющегося фокусированию слушательского внимания. Идеальный саундтрек для поездки на машине, домашних дел, ужина в кафе и дружеских вечеринок.

Впрочем, тут есть пара фитов со звездами-рэперами — в Here We Go... Again компанию Weeknd составляет Tyler, TheCreator, а в I Heard You’re Married мы слышим Lil Wayne. Но общего впечатления это не меняет. Неудивительно, что публика после релиза обсуждает не столько музыку, сколько брошенные в паре песен фразы про роман Абеля с некой кинозвездой, в которой многие подозревают Анжелину Джоли.

Трансляция недели

Открытие Первого Международного фестиваля А.Н. Скрябина

6 января мир отметил 150-летие со дня рождения Александра Скрябина. И именно в эту дату в Москве стартовал Первый Международный фестиваль, посвященный великому композитору. Концерт-открытие прошел в Зале Чайковского и транслировался на сайте филармонии — полная запись доступна и сейчас бесплатно.

Как правило, подобные мероприятия грешат некоторой формальностью и предсказуемостью. Но — не в этом случае. Конечно, без любимых публикой прелюдий Ор.11 не обошлось (их исполнила совсем юная Алисия Левина), но за хрестоматийным материалом последовала премьера: музыкально-поэтическая фантазия, где ноктюрн и этюды Скрябина (пианистка Екатерина Державина) вступили в диалог со стихами Блока, прочитанными актером Евгением Цыгановым.

Наконец, главный сюрприз: грандиозную Первую симфонию Скрябина и его же Первый фортепианный концерт сборный фестивальный оркестр играл без дирижера. Причем если в концерте оркестранты могли ориентироваться на солиста, а им выступил прославленный пианист Борис Березовский, то в симфонии оставалось уповать на энергетический обмен и «чувство локтя».

Конечно, прекрасный коллектив «Персимфанс» уже приучил публику к тому, что оркестр без дирижера возможен. Но именно в случае со Скрябиным это как минимум рискованный эксперимент. Получилось, впрочем, достойно. Можно рассуждать, прозвучали бы кульминации ярче, контрасты — острее, а лирика — тоньше, веди музыкантов за собой сильный лидер. Однако есть что-то чисто скрябинское в самой идее, что оркестр — не машина в руках водителя-дирижера, а общность равных людей, погруженных в музыку и охваченных мистериальным порывом.