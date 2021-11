Deep Purple берутся за чужой репертуар, Weeknd пересказывает сериал о паранормальных явлениях, а Ник Кейв следует за снежным барсом. Все музыкальные новинки нашего обзора представляют разные стили, и ничего их не объединяет, кроме, собственно, качества. Поэтому «Известия» рекомендуют как минимум обратить внимание на эти записи.

Клип недели

The Weeknd — Die For You

Кажется, только The Weeknd может позволить себе снять дорогой постановочный клип на песню пятилетней давности. Die For You — сингл из альбома 2016 года Starboy, среднетемповый r’n’b с запоминающимся припевом и атмосферным электронным сопровождением. Не сказать, что это особо важный хит в карьере Абеля Тесфайе, но, вероятно, певец все-таки питает к композиции особенно теплые чувства, потому и решил к ее юбилею устранить первоначальную несправедливость — отсутствие видео.

Ролик снял Кристиан Бреслауэр, ранее уже сотрудничавший с The Weeknd, а кроме того — ответственный за провокационный клип Industry Baby для Lil Nas X. Своего, индивидуального почерка у этого режиссера, похоже, нет — уж слишком разные его работы, зато он умеет идеально подстраиваться под визуальный стиль исполнителя. Вот и Die For You решен в фирменном для The Weeknd жанре триллера. Главный герой — мальчик (надо признать, очень похожий на самого певца), обладающий паранормальными способностями. Он бежит от извергов-ученых и спасается у приютившей его девочки. Финал короткометражки — эффектный, хотя и на грани дурновкусия. Справедлив и упрек во вторичности, штампованности фабулы. Впрочем, история в целом представляет собой аллюзию на сериал «Очень странные дела» и спилберговского «Инопланетянина», так что о какой оригинальности речь? Но, признаем, снято красиво, а с музыкой — впечатляет вдвойне.

Сингл недели

Nick Cave & Warren Ellis — We Are Not Alone

Не прошло и года с момента выхода альбома Carnage австралийского рок-кумира Ника Кейва и его соратника по The Bad Seeds Уоррена Эллиса, как подоспел новый сингл тех же артистов. We Are Not Alone написана для французского документального фильма «Холодное королевство снежного барса». И это традиционная баллада с меланхоличными фортепианными наигрышами, проникновенными скрипичными и берущим за душу вокалом Кейва.

На фоне экспериментального, фонтанирующего стилевыми и композиционными находками Carnage новая вещь выглядит, конечно, бледновато. После речитативного вступления звучит припев, основанный на примитивной гармонической последовательности, и он повторяется снова, и снова, и снова. Бедна и поэтическая составляющая: весь текст укладывается в несколько строк с весьма очевидными мыслями. Но харизма и индивидуальность Кейва столь сильны, что даже совершенно банальный, в сущности, материал звучит в его интерпретации весомо и выразительно.

Альбом недели

Deep Purple — Turning to Crime

Над любимыми в России Deep Purple давно уже подшучивают, что группа застряла в 1970-х и бесконечно колесит со старым материалом по городам и весям (так по крайней мере было до пандемии). И даже новые альбомы, в которых пятерка рокеров порой позволяет себе эксперименты — вспомним прошлогодний Whoosh!, — скорее подтверждают это суждение: поиски поисками, но композиций, способных встать в один ряд со Smoke On The Water, Child In Time или Highway Star, за последние четверть века так и не появилось. При всей качественности свежие релизы оказываются проходными и едва ли вспоминаются годы спустя кем-то, кроме самых преданных фанатов.

Совсем иное дело — новый лонгплей Turning to Crime («Обращаясь к криминалу»), который, без сомнений, займет особое место в дискографии «темно-фиолетовых». Но не потому, что здесь есть убойные хиты, а потому, что это первый у Deep Purple сборник каверов, причем на рок 1950–1960-х. И оказывается, что именно в этом, непривычном амплуа Йен Гиллан и его коллеги на удивление органичны и убедительны. Конечно, звучание старых песен решено в дипперпловской эстетике, а это означает, например, развернутые импровизационные соло на гитаре и хэммонд-органе. Есть и очаровательные «пасхалки» вроде мотива из Smoke On The Water в треке Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu. И всё же первозданное очарование старого рока никуда не делось. А еще это невероятно оптимистичная музыка, которая сегодня воспринимается как глоток свежего воздуха.

Трансляция недели

Гала-концерт Международного конкурса скрипачей

На прошлой неделе в Уфе прошел III Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Несмотря на молодость смотра (первый раз он состоялся в 2016-м), победа в нем по-настоящему престижна, а призы — весомы. Так, в этом году лауреаты получили инструменты выдающихся скрипичных мастеров Джузеппе Педраццини, Николя Коссена и Игоря Улицкого. Но главное — это отличный трамплин для большой карьеры. Пример тому — победители прошлых лет: Даниэль Лозакович и Мария Дуэньяс с тех пор стали настоящими звездами. В том, что в 2021-м уровень не упал, можно было убедиться по итоговому гала-концерту, трансляция которого доступна на сайте конкурса.

В первом отделении выступили Чиса Китагава (Япония) и Джевон Ви (Южная Корея), обладательницы II и III премий соответственно. И их игра стала демонстрацией современного уровня виртуозности. Выбранные произведения — Вариации на оригинальную тему для скрипки и фортепиано Генриха Венявского и Вариации для скрипки соло Генриха Вильгельма Эрнста — блестящие концертные пьесы, технические «эвересты». В них, например, можно щегольнуть таким приемом, как одновременная игра pizzicato (щипками пальца) и arco (смычком). Особенно впечатляюще он выглядел у Чиса Китагава — было бы сложно поверить, что такое вообще возможно, если бы камера не снимала крупным планом руки исполнительницы.

Ну а перед победителем — Элиаса Дэвидом Монкадо (Германия), которого мы услышали во втором отделении, стояла задача иного плана: не просто блеснуть беглостью пальцев, но предложить убедительную интерпретацию одного из главных шедевров скрипичной музыки — Концерта для скрипки ре мажор Петра Ильича Чайковского. Но тут у него оказался сильный союзник: сам Владимир Спиваков, вставший за пульт Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Так что успех был обеспечен.