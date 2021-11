Торговая «Марка»: исповедь Оксимирона и ретровояж ABBA

Оксимирон признается в грехах прошлого, ABBA возвращается с новым альбомом, Radiohead преследуют Гая Пирса, а в Калининграде чествуют органистов года. В стилевом отношении сегодняшняя музыкальная подборка «Известий» пестрая, как никогда. Но даже если вы равнодушны к русскому рэпу, диско, альтернативному року или классике, почитать об этих ярких событиях индустрии всё же будет небезынтересно.

Сингл недели

Oxxxymiron «Кто убил Марка?»

Самый обсуждаемый трек недели — вне всяких сомнений, «Кто убил Марка?» Оксимирона. Действительно, здесь сразу несколько сенсаций. Во-первых, само возвращение отечественного рэпера номер один, шесть лет не выпускавшего новый материал. Во-вторых, продолжительность композиции: 10 минут! В-третьих — ее содержание: это откровенная исповедь о том, как 10 лет другой хип-хоп-артист снял видео, как дает Мирону пощечину, и шантажировал его этим роликом, из-за чего тот «подсел на самоцензуру» и потерял себя. К слову, вслед за песней в Сети появился ответ бывшей девушки Окси, которая дополнила историю с другой стороны и показала рэпера вовсе не только страдальцем, но и абьюзером.

В общем, дискуссии о «Кто убил Марка?» стянулись к личной жизни звезды, его конфликтам и психологическим проблемам. Для пиара будущего альбома, который все ждали (напрасно) 5 ноября, — прекрасно. Для адекватной оценки художественного произведения — очень плохо.

Здесь надо вспомнить, что последний лонгплей Оксимирона — «Горгород» — был мощным творческим высказыванием, концептуальной сюитой-антиутопией, яркой и в музыкальном, и в поэтическом плане. И на этом фоне «Кто убил Марка?» выглядит откровенно бледно. Музыки, за исключением фоновых фортепианных банальностей и безликого бита, здесь нет вообще. Стихи? Как всегда у Мирона, в наличии ряд точных, неожиданных рифм (оцените — ч/б и ЧП), и всё равно общее ощущение, что автору было важнее просто излить душу, чем выстроить какую-то художественную форму. Но настоящий Окси возвращается в последней минуте, где следует цепочка цитат и крылатых фраз — от литературы XIX века до новейших фильмов. Стоит ли ради этой минуты слушать предыдущие девять? Судите сами.

Клип недели

Radiohead — Follow Me Around

Мы уже рассказывали о планах Radiohead по переизданию альбомов Kid A и Amnesiac под общим названием Kid A Mnesia и с третьим, дополнительным диском Kid Amnesiae. Теперь долгожданное издание вышло, и для поддержки релиза группа выпустила клип на песню Follow Me Around. Акустическая композиция (Том Йорк поет под гитару) хорошо известна фанатам коллектива — она звучала на концертах и в документальном фильме Meeting People Is Easy, но официального студийного релиза прежде не было.

А вот ролик — совсем новый. И в чем-то он даже интереснее песни, простоватой по меркам поздних Radiohead. Видео снято с дрона, атакующего одинокого мужчину в его квартире — единственную роль играет Гай Пирс. Картинка нарочито плохая, видимо, чтобы подчеркнуть миниатюрность «шпиона», и это усиливает правдоподобие ситуации до максимума. Звезда фильма «Помни» не видит сам квадрокоптер, но постепенно осознает, что он под колпаком, и паника его нарастает. Зрителю остается только догадываться, что за назойливый пришелец испортил день Пирса. А может, это лишь больное воображение героя?

Альбом недели

ABBA — Voyage

Известие о том, что группа ABBA воссоединится и выпустит новый альбом, стало новостью номер один, а выход двух первых синглов, выпущенных одновременно, привлекло всеобщее внимание. «Известия» подробно анализировали камбэк легендарной шведской четверки. Позже появился еще один трек — Just A Notion, но он уже не снискал и доли той популярности, что пришлась на I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down. Эффекта новизны не было, да и хотелось, наконец, услышать диск целиком.

И вот лонгплей появился на стримингах и физических носителях. Причем виниловые издания в официальном интернет-магазине в первый же день были раскуплены подчистую. Понятно, что как сувенирная продукция и символ ностальгии пластинка ABBA — прекрасная вещь. Но можно ли считать новую музыку актуальным и самоценным творческим продуктом?

Начнем с того, что продолжительность альбома — всего 37 минут, 12 из которых мы уже слышали (речь о трех синглах). Но лаконичность — в данном случае, пожалуй, плюс. Это все-таки откровенное ретро, а его надо потреблять дозированно. Кроме того, у ABBA есть определенное количество фирменных приемов, и ровно на такое количество материала их хватает. Было бы больше — начались бы самоповторы. А так — в самый раз.

В рамках своего давно сформированного и ничуть не изменившегося стиля Агнета, Бьорн, Бенни и Анни-Фрид чувствуют себя прекрасно. Оцените, например, ритмические сбивки в финальной Ode to Freedom, синтезаторы и псевдооркестровое звучание в Bumblebee... Ну и, конечно, мелодии: почти все песни мажорные, с фирменными интонационными крючочками. В общем, если творчество ABBA для вас что-то значит — послушать будет как минимум любопытно.

Трансляция недели

Органный хит-парад на вручении премии «Органист года»

Всероссийская премия «Органист года» появилась всего год назад, и на днях ее вручили второй раз. Как и прежде, Российский музыкальный союз провел церемонию в Калининградском кафедральном соборе, где установлен самый большой орган страны. Но если в 2020-м публика в зале все-таки присутствовала, на этот раз из-за эпидемиологической ситуации церемония-концерт прошла целиком в онлайн-формате. Меломаны из других городов от этого, впрочем, только выиграли — картинка стала куда качественнее, организаторы сделали максимум, чтобы трансляция была на высоте. Стоит отметить, что отдельная камера теперь направлена на ноги органиста, поэтому зритель может видеть, как музыкант играет на педальной клавиатуре.

Что же касается музыкальной составляющей, концерт премии — отличная возможность услышать самый разнообразный органный репертуар в интерпретации лучших отечественных исполнителей. Вечер открыла соорганизатор премии, профессор Евгения Кривицкая, исполнив произведения Микаэла Таривердиева. А дальше на сцену вышли лауреаты (Елизавета Бородаева, Евгения Привалова, Мария Блажевич, Владимир Хомяков, Наталье Гольфарб и другие), представившие музыку Баха, Мендельсона, Мессиана, Франка, Видора и других композиторов — в диапазоне от XVIII до XXI века.