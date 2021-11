Канье вернул матерившегося André 3000, Роберт Плант воссоединился с кантри-звездой Элисон Краусс, а The Weeknd пришел в дом к Post Malone с автоматом наперевес. Наша очередная музыкальная подборка оказалась почти целиком посвящена дуэтам. Но что же делать, если звезды тянутся друг к другу вопреки призывам к самоизоляции? «Известия» помогут не пропустить самые яркие коллаборации.

Клип недели

Post Malone, The Weeknd — One Right Now

The Weeknd всегда любил клипы-триллеры, и новое видео канадской звезды не исключение. Здесь ему, однако, компанию составил еще один кумир нового поколения — Post Malone. The Weeknd в образе безжалостного киллера врывается в дом к Post Malone, играющему криминального босса, и устраивает кровавую бойню, которая в slow motion превращается почти в балет. В конце два соперника встречаются лицом к лицу. Можно было бы обвинить режиссера и, конечно, самих исполнителей в банальности и дурновкусии, но в какой-то момент появляется ощущение, что все эти штампы из второсортных и устаревших боевиков собраны здесь сознательно. А уж когда The Weeknd разделяется на множество аватаров, как агент Смит в «Матрице», и вовсе перестаешь воспринимать этот нолановский экшен с тарантиновскими брызгами крови всерьез. Метамодерн как он есть.

А что же музыка? В ней на самом деле нет никакой особой агрессии. Напротив, это вполне спокойная композиция с упругим басом и выразительным вокалом обоих артистов — их голоса звучат примерно поровну. Пожалуй, треку не хватает «цепляемости», хитовости. Так и хочется назвать его фоновым. Впрочем, в данном случае такое определение не будет оскорбительным. Напротив, это значит, что песня подойдет для любой ситуации, будь то вечеринка, занятия фитнесом или поездка на автомобиле. Ну а харизма двух звезд поднимает проходной, в сущности, материал на новую ступень.

Сингл недели

Kanye West feat. André 3000 — Life Of The Party

Казалось, санта-барбара с альбомом Канье Уэста Donda закончилась: долгожданный и неоднократно откладываемый релиз был выпущен, стадионные презентации прошли, и даже эпичное противостояние с Дрейком осталось позади (звезды, кстати, на днях публично помирились). Но у «мистера Кардашьяна» еще были припрятаны кое-какие козыри в рукаве. Теперь он выпускает deluxe-версию пластинки, перетасовав прошлые композиции и дополнив их еще пятью новыми. Суммарная продолжительность музыки в итоге превысила два часа, и вряд ли слушатели, не считающие себя фанами Канье, сочли бы это плюсом, если бы среди свежих песен не было Life Of The Party — дуэта с André 3000, ранее отвергнутого по весьма забавной причине.

Уэст, ведомый религиозными чувствами и преисполненный почтения к своей почившей матери (Донда — это ее имя), решил, что альбом будет вовсе без мата. Но он забыл донести свою идею до André 3000, который начитал куплеты с традиционной рэперской лексикой. В итоге в первоначальный трек-лист Life Of The Party не попала, и мы услышали композицию только сейчас. Причем с запиканными словами. Вот только музыка и содержание от этого хуже не стали: напротив, цензурные «позывные» звучат здесь как-то особенно органично, и всё вместе пробирает до глубины души. André 3000 обращается к Донде, прося ее встретиться там, на небесах, с его собственными родителями и попутно рассказывая их драматичную историю. Эта исповедь звучит на фоне расслабленной, погружающей в транс электроники, и хотя гармонические паттерны всё время повторяются, оторваться невозможно.

Альбом недели

Robert Plant & Alison Krauss — Raise the Roof

С точки зрения медийной «громкости» альбом недели — это, конечно, новая пластинка Адель «30». Автор хита Hello вернулась после шестилетней паузы — и продемонстрировала всё, за что мы ее любим. Но этот релиз вы послушаете и так. А вот не менее яркий в музыкальном отношении, но куда более скромный в плане пиара Raise the Roof Роберта Планта и Элисон Краусс — не факт.

Тем временем воссоединение этого дуэта — событие, каких еще поискать. 14 лет назад экс-фронтмен Led Zeppelin и главная американская кантри-дива записали сборник каверов в стиле блюграсс Raising Sand и неожиданно для всех выиграли пять «Грэмми», в том числе за альбом года. С тех пор обе звезды сосредоточились на сольном творчестве, и можно было подумать, что Raising Sand так и останется разовым опытом. Но — чудеса случаются.

Вторая совместная пластинка Планта и Краусс на первый взгляд повторяет рецепт предыдущей: за исключением единственной оригинальной композиции (High and Lonesome) это разношерстный материал других авторов, превращенный в образцовую корневую музыку юга США. Однако в отличие от стилистически монолитного и сугубо позитивного, светло-умиротворенного Raising Sand новый диск более пестрый и мрачный. Оцените, например, финальную You Can't Rule Me — харизматичный блюз-рок с запоминающимся риффом электрогитары и взвизгиваниями губной гармошки. Даже на территории кантри Плант и Краусс умудряются открывать новые горизонты: так, It Don't Bother Me гипнотизирует повторяемыми паттернами и заставляет вспомнить чуть ли не зеппелиновский Kashmir.

Трансляция недели

Виртуальный концерт Джастина Бибера

Из-за невозможности давать полноценные стадионные шоу звезды экспериментируют с онлайн-форматами. Стандартными «домашними» лайвами в YouTube уже никого не удивишь, и даже выступления в TikTok и компьютерных играх стали обыденностью. Новый подход предложила платформа Wave: вместо артиста зрители трансляции видят его аватара, поющего в самых фантастических локациях. Тем временем сама звезда, увешанная датчиками движения, управляет движениями своего виртуального двойника, то есть всё происходит здесь и сейчас (маленькое окошко справа убеждает в подлинности действия). Вдобавок фанаты могут общаться друг с другом, но не посредством простых комментариев, как в YouTube, а репликами и сердечками, появляющимися внутри самого видео.

Не факт, что насквозь искусственный, цифровой, пластиковый мир, созданный Wave, будет органичен для всех исполнителей, но Джастин Бибер чувствует себя в нем как рыба в воде. Волшебная трава, переливающаяся разными цветами, нарисованные деревья и облака... В какой-то момент аватар Джастина и вовсе начинает пылать, как жар-птица. Но смотреть на это не страшно, а скорее забавно.

45-минутное шоу повторялось трижды, но и сейчас в интернете можно найти множество его фрагментов.