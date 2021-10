Стратегии выживания: Iron Maiden предостерегают о будущем, Saint Etienne вспоминают прошлое

В сентябре, после летнего затишья, новыми альбомами разразились многие рок-знаменитости самого разного калибра, возраста и степени легендарности. От стадионных «монстров металла» Iron Maiden до эзотерических «психоделических полководцев» Hawkwind — выбор настолько обширен, что некоторые релизы с сожалением пришлось оставить за пределами обзора. «Известия» представляют лучшие музыкальные альбомы сентября, которые вы могли забыть послушать.

Iron Maiden

Senjutsu

Группы, играющие настоящий «тяжелый металл», обычно обречены на славу в узком кругу ценителей стиля. Не всякий слушатель приходит в восторг от музыки, напоминающей вопли жертвы дантиста-маньяка под звуки перегревшейся бормашины, и текстов про «аццкую сотону», сочиненных людьми, с трудом закончившими неполный курс средней школы. Исключений, пожалуй, всего три: австралийские ухари-пенсионеры AC/DC, американцы Metallica и британцы Iron Maiden , как раз сейчас выпустившие свой 17-й студийный альбом. Разумеется, как и практически все предыдущие, моментально взлетевший на вершину хит-парадов почти двух десятков стран.

В англоязычном мире, особенно у себя на родине, Iron Maiden долгое время занимали нишу, которую в 1990-е у нас пытались освоить «Любэ»: суровые мужики, поющие «о доблестях, о подвигах, о славе». Накопив на этой тематике — вкупе с изощренным сценическими шоу и жестким, но, тем не менее, понятным и поп-аудитории музыкальным материалом — изрядный багаж еще в начале карьеры, группа благополучно пережила не очень благосклонные к «металлу» 1990-е и в новом столетии снова собирает стадионы по всему миру.

Правда, теперь вместо историй кавалерийских атак времен Крымской войны и пилотов Второй мировой басиста Стива Харриса (сочиняющего большую часть текстов) интересуют темы глобальные — от экологии до кризиса демократии. Реализация замыслов также приняла эпический размах: это уже второй двойной альбом «Мэйден» подряд, а длительность композиций достигла пинк-флойдовских размеров. Одно остается неизменным: маскот Эдди на обложке, на этот раз одетый в самурайский доспех (название альбома примерно переводится с японского как «стратегия»).

Saint Etienne

I’ve Been Trying to Tell You

Незаслуженно мало известное за пределами родных островов британское трио снискало популярность изящными, почти эфемерными поп-песнями, балансирующими где-то на грани инди-фолка и «самодельного» диско; отрада усталого диджея под утро субботы. Пик их славы дома пришелся на 1990-е, которые в западном мире (и Британия не исключение) выдались отнюдь не «лихими», а едва ли не самым спокойным и «сытым» десятилетием ХХ века. Пятилетку с 1997-го по 2001-й кто-то даже назвал «оптимистическими годами». Глядя с иных позиций, с тезисом можно поспорить, но именно этому времени и тем, кто был тогда молод, и посвящена новая пластинка Saint Etienne.

Лучший эпитет, который, пожалуй, подойдет музыке с «Я пыталась тебе рассказать» — «пронзительная». Голос вокалистки Сары Крэкнелл, как и прежде, парит над ленивым битом и журчащими мелодиями синтезаторов Боба Стэнли и Пита Уиггса, но темп замедлился до почти амбиентного, а в ткань композиций хитро вплетены сэмплы из хитов того времени и полевых записей, сделанных на улицах Лондона. Местами это почти musique concrète, разве что адаптированная для современного слушателя, не очень знакомого с давними экспериментами Кейджа и Шеффера.

Lindsey Buckingham

Lindsey Buckingham

Новый сольный альбом теперь уже, увы, бывшего гитариста и автора большинства хитов легендарных Fleetwood Mac был обещан еще три года назад, но, как это обычно бывает, вмешались непредвиденные обстоятельства. Сперва Бакингем был со скандалом уволен из коллектива, сделавшего его знаменитостью (и который, в свою очередь, именно он сделал самой коммерчески успешной группой 1970-х). Обмен инвективами с экс-супругой и вокалисткой Fleetwood Mac Стиви Никс продолжается с перерывами по сей день. В 2019 году певцу и гитаристу была сделана сложная операция на сердце, а затем — ну, что было затем во всем мире, знает каждый.

И вот, наконец, несмотря на скандалы, болезни и пандемию, Бакингем представил новую работу. По иронии судьбы, это, пожалуй, лучший альбом Fleetwood Mac, записанный без помощи Мика Флитвуда, Кристин и Джона Макви и Стиви Никс. Линдси сыграл сам на всех инструментах, как ему уже доводилось во время записи Tusk — когда коллеги по группе находились или под препаратами, или в полупсихотическом состоянии из-за разводов и прочих жизненных неурядиц.

Девять практически идеальных поп-песен, сделанных в узнаваемой стилистике, но аранжированных так, чтобы быть интересными и молодому слушателю — плюс хрупкая, почти трагическая финальная композиция, с минимумом инструментовки и надломленным вокалом Бакингема. Альбом — очередное доказательство продюсерского гения этого музыканта и композиторского таланта, конкурировать с которым могут разве что Маккартни и Костелло. Ну и, наверно, бывшая спутница жизни Стиви Никс — но ей пока предстоит сделать свой ход вместе с Fleetwood Mac. А Бакингем тем временем собирается в турне по Северной Америке — с легким сердцем, в буквальном смысле слова.

Hawkwind

Somnia

Британская группа с заслуженным статусом «культовой» — в том хотя бы смысле, что за 52 года существования вокруг Hawkwind действительно сложился самый настоящий культ, почти религиозного характера. Помогает тому и непременный нью-эйджевый мистицизм (в диапазоне от психокинеза до тайн пирамид и «летающих тарелок») в текстах, и разнообразные варианты осуществления психоделического идеала в музыке, опробованные Дэйвом Броком с многочисленными товарищами начиная с 1969 года. Новый, 34-й по счету студийный альбом разношерстного коллектива вновь тяготеет к амбиенту, но не оставляет в стороне и другие отмеченные в творческой истории Hawkwind стили, от хард-рока до спейс-рока (под каковым их корпус трудов для простоты обычно и каталогизируют).

В отличие от многих ветеранов, Hawkwind не привыкли давать поклонникам отдыха и срока — только в прошлом году они выпустили студийную работу (под именем Hawkwind Light Orchestra, зарезервированным для усеченного состава группы) и юбилейный «концертник», записанный в ходе турне в честь 50-летия. Somnia представляет Брока (в августе отпраздновавшего 80-летие) в отличной форме — и как вокалиста, и как гитариста. Тематика композиций, как подсказывает название, посвящена сну во всех его разновидностях — от эротических грез до кошмаров. Ну и до вечного сна, конечно, — хотя в это путешествие бодрый старик Дэйв, похоже, пока не собирается.

Silly

Instandbesetzt

Рок-группы из «братских стран социализма» в советские времена были одной из немногих доступных отечественному меломану легальных альтернатив западной музыке. Впрочем, и играли они в массе своей весьма «фирмово», а за лонгплеями немцев Karat, венгров Omega или чехов Olympic в «Мелодии» выстраивались очереди. Конечно, все эти группы считались чуть «пожиже», чем всенародно любимые и полузапретные «пёплы» и «квины», но все же вполне достойными внимания — и перезаписи на дефицитные кассеты.

Берлинцы Silly были мегапопулярны в 1980-е на родине, а в Союзе многими и вовсе принимались за «западников» — и благодаря внешности харизматичной вокалистки Тамары Данц, и благодаря вполне аутентичному «нововолновому» звучанию. Группа благополучно пережила воссоединение Германии — поклонники были по обе стороны Стены — но, увы, смерть Тамары Lанц в 43 года от рака на время положила конец карьере Silly. В 2006 году музыканты пригласили на роль вокалистки актрису Анны Лоос и выпустили три вполне достойных альбома. Теперь же в истории Silly открыта новая страница: две певицы — Анна Р. (экс-лидер популярных 1990-х Rosenstolz) и уроженка Барнаула Юлия Найгель, еще в 1980-е ставшая одной из главных звезд Западной Германии (семья Найгель выехала на историческую родину еще в 1971 году) — более 2 млн проданных записей и почетное звание «королевы немецких певиц».

