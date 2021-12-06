ABBA, Эд Ширан и Элтон Джон вступают в рождественскую гонку, а Оксимирон и АИГЕЛ поднимают рэп до уровня искусства. До новогодних праздников остается совсем немного времени, и многие уже задумываются, что положить под елочку. Звезды поп- и рок-сцены выпускают одну новинку за другой, и некоторые релизы вполне заслуживают стать таким подарком. «Известия» прислушались к предложениям артистов.

Клип недели

ABBA — Little Things

Третий сингл к альбому Voyage группа ABBA решила сопроводить полноценным клипом. И решен он весьма интересно: здесь показаны дети, которые устраивают рождественское шоу в стиле ABBA. Его подготовка, трогательная и очаровательная сама по себе, еще и содержит намеки на реальный будущий тур группы: дети экспериментируют не только с костюмами в стиле 1970-х и фирменными сценическими приемами шведской четверки, но и с технологией motion capture, которая будет оживлять вечно молодые аватары Агнеты, Бьорна, Бенни и Анни-Фрид.

Ну а еще всё это пропитано атмосферой новогоднего праздника и подкупающей наивностью. Что, кстати, очень хорошо соответствует песне — нежной, хрупкой и светлой. ABBA выпустили ее на отдельном диске, с новогодней обложкой. Намек понятен. Не принесешь же на вечеринку 31 декабря в подарок QR-код на скачивание песни. А симпатичный конверт с CD — в самый раз. Правда, по нынешним временам, в выборе этого формата для единственной композиции даже больше ретро, чем в релизах виниловых синглов. Но пластинки сегодня слушают и коллекционируют состоятельные снобы-меломаны, а ABBA всегда была поистине народной группой. Так что всё логично.

Сингл недели

Ed Sheeran & Elton Jonh — Merry Christmas

Всего через полтора месяца после выпуска альбома коллабораций The Lockdown Sessions Элтон Джон выпускает новый дуэт — с Эдом Шираном, который также недавно отметился лонгплеем «=». Но повод вернуться в студию очевиден: сезон рождественских песен открыт, самое время вступить в конкуренцию с той же ABBA, а также с нестареющей классикой Джорджа Майкла и Мэрайи Кэри. И тут объединение усилий и удвоение звездного веса — только на пользу: битва предстоит нешуточная.

Трек с нехитрым названием Merry Christmas сделан по всем стандартам: позитивная запоминающаяся мелодия, поделенная на двоих (соло Эда, соло Элтона, совместное пение, дальше по кругу), аранжировка со всеми новогодними элементами типа звона бубенцов и оркестровых колоколов в конце, бэк-вокал в последнем куплете для ощущения массовости и всеобщности праздничного веселья. Но, впрочем, на Рождество никто и не ждет экспериментов. Напротив, чем более точным будет попадание в ожидания — тем лучше. Эд и Элтон попали в самое яблочко.

Слушайте Merry Christmas — Ed Sheeran на Яндекс.Музыке

Альбом недели

Oxxxymiron «Красота и уродство»

Здесь без вариантов: альбом Оксимирона — событие не только недели, но и года. Но не из-за художественных достоинств, а благодаря волне хайпа, которая поднялась вокруг камбэка рэпера.

Миллион прослушиваний за первый час после публикации, шквал рецензий, постов, твитов, мемов. Нечто подобное мы наблюдали в начале года, когда появился диск Земфиры. И, как и в случае с «Бордерлайн», критики и простые слушатели нашли, к чему придраться. Претензии, впрочем, большей частью немузыкальные — просто в силу того, что именно музыку здесь обсуждать не очень интересно, хотя цепляющие ритмы и мелодические крючки встречаются — например, припев песни «Агент» надолго западает в память.

Одних взбесило интеллектуальное самолюбование рэпера, других — отсутствие внятной политической позиции (кое-кто даже упрекал Окси за шпильки в адрес Моргенштерна — мол, негоже цеплять свежеиспеченного «политэмигранта»). Ну а прогрессивные блогерки и авторки разозлились на артиста за строки «Джей Ло — тупо в урну, заберите Уму Турман / Нет милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман». Упрекать звезду хип-хопа в объективации женщин в своих песнях — примерно как критиковать актера в образе Отелло за блэкфэйс и харассмент на сцене. Рэп без подобных дерзостей — оксюморон, не Оксимирон.

Хочется вспомнить и другую шекспировскую пьесу — «Много шума из ничего». Ее название уж очень подходит ко всей этой ситуации. В конце концов, «Красота и уродство» — просто хороший альбом большого артиста. Не гениальный, не прорывной, совершенно логичный для самого Оксимирона и ценный прежде всего самим фактом его возвращения к творчеству.

Слушайте Красота и Уродство — Oxxxymiron на Яндекс.Музыке

Трансляция недели

Концерт АИГЕЛ в Третьяковской галерее

Третьяковка продолжает серию музыкальных вечеров T Lates. И снова, как и в мае, когда состоялось выступление Noize MC, в сокровищнице отечественного искусства зазвучали рэп-речевки. Теперь в минималистичном световом кубе сыграл дуэт АИГЕЛ. Часовая программа называется «Тело и телесность».

Для ГТГ это, конечно, изрядный риск: репутация хип-хопа среди большинства музейных завсегдатаев, мягко говоря, не самая лучшая, а обвинения в дурновкусии — пожалуй, самые тяжелые для арт-институции. Русский рэп действительно в 99% случаев явление малохудожественное. Тем удивительнее, что кураторы программы снова смогли попасть в оставшийся 1% и выбрать артистов, поднимающих «низкий» жанр до уровня настоящего искусства.

Мало того, что фронтмент Айгель Гайсина — действительно яркий поэт, как и другой отечественный герой нашего сегодняшнего обзора. Так еще и в музыкальном плане ее треки сделаны небезынтересно. Глубокие, пробирающие насквозь темные биты Ильи Барамии вкупе с речитацией Айгель, балансирующей между пением и исступленными заговариваниями, производят впечатление сеанса шаманизма.

Можно только догадываться, как сильно это воздействовало вживую, но и запись трансляции — как всегда творчески смонтированная и выложенная бесплатно на YouTube-канале Третьяковки, — затягивает.