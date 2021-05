Шаманы и романтики: Дэвид Линч медитирует, Noize MC идет в Третьяковку

Основатель Depeche Mode раскрыл секреты, Noize MC выступил в музее, Донован и Дэвид Линч занялись медитацией, а Ольга Перетятько предпочла колыбельные ариям. На этой неделе не было действительно громких релизов, зато сюрпризов от звезд эстрады и оперы — хоть отбавляй. «Известия» выбрали те из них, которые наверняка порадуют меломанов.

Сингл недели

Erasure Secrets

Дуэт Erasure любим в нашей стране прежде всего благодаря его «родству» с Depeche Mode: основатель и единственный композитор дуэта Винс Кларк стоял у истоков «депешей», правда, после создания первого альбома Speak & Spell уйдя в вольное плавание. Мартин Гор со товарищи в итоге нашли то фирменное мрачное звучание с рок-элементами, которое и стало визитной карточкой DM. А Кларк остался верен честному синти-попу. Вот и новый сингл Secrets создан будто в начале 1980-х: аналоговые синтезаторы, драм-машина, мелодика в духе Just Can’t Get Enough, разве что с большим лиризмом, присущим вокалисту Энди Беллу.

Песня предваряет выход сборника ремиксов на прошлогодний альбом The Neon, ставший одним из самых продаваемых в карьере дуэта. Секрет этого результата, очевидно, не в том, что у Кларка открылось второе дыхание, а в вернувшейся моде на эпоху диско. Но если для таких звезд, как Кайли Миноуг и Майли Сайрус, обращение к этому стилю — временная попытка соответствия тренду, то Erasure никогда и не изменяли единожды найденной музыкальной эстетике. Вот и Secrets способен вызвать приступ ностальгии у тех меломанов, чья молодость пришлась на годы перестройки.

Клип недели

Donovan I Am The Shaman

Новый клип шотландского фолк-ветерана Донована вряд ли привлек бы всеобщее внимание, если бы не режиссер видео. Им выступил Дэвид Линч. Автор «Твин Пикса» и «Синего бархата» неспроста решил поддержать друга, пик популярности которого давно прошел. Донован, как и Линч — адепт трансцендентальной медитации, неоиндуистского религиозно-философского движения. И их совместная работа выпущена как раз с целью распространения этого учения. Но вот что интересно: и песня с припевом-мантрой «Я — шаман», и видеоряд — играющий на гитаре музыкант на фоне пролетающих звезд и волнующегося моря — насквозь пропитаны эстетикой трансцендентальной медитации. И хотя вроде бы все художественные элементы по отдельности предельно просты, вместе они складываются в фирменный линчевский «коктейль». А уж мрачновато-гипнотизирующий взгляд Донована исподлобья не может не вызвать в памяти персонажей «Малхолланд Драйва» и «Шоссе в никуда».

Вряд ли российским меломанам «зайдет» сингл Донована именно как музыкальное произведение, но киноманам и поклонникам Линча здесь будет о чем поразмыслить и поспорить.

Альбом недели

Ольга Перетятько «Песни для Майи»

Оперная звезда Ольга Перетятько записала альбом колыбельных, посвятив его своей дочери Майе. Большинство номеров — классика: Шуман, Балакирев, Чайковский, Дворжак... Среди них как хиты типа Summertime Гершвина, так и настоящие сюрпризы. Например, песня Вагнера — на удивление умиротворенная, лишенная экзальтации и гармонической неустойчивости, однако изобилующая недетской хроматикой. Еще одной неожиданность для меломанов может стать тот факт, что знаменитая «Спи, моя радость, усни» приписывается Моцарту. Это не доказано, но и не опровергнуто, и Перетятько поет нежную мелодию именно как сочинение венского гения — на немецком и в духе моцартовских арий. А завершается треклист собственным сочинением Ольги и пианиста Семена Скигина: «Колыбельная мантра» действительно медитативна, буквально на трех звуках, но уснуть не получится — уж очень красиво звучит голос певицы.

Но главное, даже в тех номерах, связь которых с оперной традицией более явна, Перетятько не стремится продемонстрировать потенциал голоса и встать на котурны. Это действительно работа не только артистки, но и матери.

Пожалуй, для приучения ребенка к классике лучшего варианта не придумать. Взрослым же диск может вернуть душевное спокойствие и послужить альтернативой сеанса психотерапии. В неспокойные времена — самое оно.

Трансляция недели

Noize MC в Третьяковке

«Мы с вами на пороге культурной катастрофы, потому что сейчас в музее прозвучит рэп», — такими словами начал Noize MC свой концерт в Третьяковской галерее. О том, кто именно выступит перед посетителями здания на Крымском валу в «Ночь музеев», до последнего момента не было известно. Третьяковка решила устроить зрителям сюрприз и, не раскрывая имени артиста, представила его как «поэта-романтика» — с аллюзией на выставку-блокбастер «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии».

При всей провокативности такого сопоставления — мол, где классический XIX век и где хип-хоп — Иван Алексеев на самом деле вполне соответствует образу романтического героя, но, разумеется, современного. Да и репертуар он подобрал максимально органичный именно для заданного контекста и места: среди десяти песен сет-листа — трек на стихи Мандельштама «Сохрани мою речь» и пронзительная «Ругань из-за стены», исполненная Нойзом под собственный аккомпанемент на электропиано («Какой романтизм без рояля? Но и синтезатор подойдет», — шутит артист). И именно здесь, в музее, метафора песни про улетевшего через крышу ребенка вдруг заставляет вспомнить инсталляцию Ильи Кабакова с третьяковской же выставки. А финальная YesFuture! воспринимается не как горький стеб, но как возвышенная романтическая утопия.