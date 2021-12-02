Штамп Оксимирон: что презентовал поклонникам главный рэпер страны

Оксимирон вернулся. Теперь уже по-настоящему. Альбом «Красота и уродство» объединил 22 новых трека и продемонстрировал как фирменное интеллектуальное пижонство, так и беспомощное самобичевание . «Известия» прислушались к новым строчкам одного из главных артистов эпохи.

По заветам Канье

Возвращение Оксимирона может войти в историю русского шоу-бизнеса как яркая пиар-авантюра — целая спецоперация, продуманная до мелочей . Сначала рэпер выпустил десятиминутный трек и клип «Я убил Марка», заставляя заговорить не только о будущем (еще не анонсированном) альбоме, но и о своем прошлом . Предельно откровенный рассказ о конфликте десятилетней давности с Ромой Жиганом и последующих душевных метаниях порождает волну реплаев — от самого Жигана, от соратника Окси Шокка. «В чат» вошли и экс-девушка Мирона, рассказавшая о его абьюзе, и Слава КПСС (Гнойный), не упустивший возможности снова задиссить своего самого известного спарринг-партнера. Несколько недель вся страна обсуждает творческий облик и личную жизнь «вечного жида».

Тем временем один за другим появлялись намеки на будущий лонгплей . Сначала это огромные щиты «Когда альбом» в девяти городах России . Затем — туманная цитата из «Властелина колец» в Твиттере самого героя : «Жди меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с Востока». Под пятым днем все поняли, конечно, 5 ноября, но в этот день услышали только еще один сингл, а вот через неделю вышла и полноформатная запись «Смутное время» . Которая — сюрприз! — оказалась лишь микстейпом , то есть собранием старых треков, созданных начиная с 2014 года.

Штамп Оксимирон Оксимирон Фото: Global Look Press/oxxxymiron. com

— Что это за вой доносится с болота, Бэрримор?

— Это поклонники Оксимирона получили микстейп вместо альбома, сэр.

Волна возмущения и разочарования просто захлестнула Сеть. Хотя в хоре скептически-издевательских голосов нет-нет да и мелькало предположение, что Окси оставил козырь в рукаве.

И вот за неделю до декабря рэпер анонсировал-таки альбом, а утром в день релиза опубликовал треклист и обложку — ее нарисовал, на секундочку, Борис Гребенщиков . Правда, сам дроп задерживался до позднего вечера, когда фанаты уже почти потеряли надежду. Но артист, видимо, решил, что нарушить слово пацана было бы уже перебором. Окси не настолько «оканьел».

В остальном же нет сомнений, что вся эта кампания родилась как минимум не без учета недавней шумихи вокруг Donda мистера Уэста (не забудем, что в 2020 году крайне редко что-то постящий Окси ретвитнул YouTube-передачу с анализом деятельности Канье). Тот тоже устроил санта-барбару из личной жизни, а затем долго мурыжил поклонников анонсами и переносами релиза. Как оказалось, эмоциональные качели — прием не только харрасеров, но и хипхоперов. Канье презентовал Donda на стадионе при полном аншлаге — и все его превозносили. Но релиз откладывался, и поднимались волны хейта. Затем цикл повторился. В конце — всё же хеппи-энд. Сравните с Мироном.

Аффирмация, амброзия, апроприация

Пиар пиаром, но все эти фокусы не имели бы никакого смысла и не сработали бы без сильного материала . И в «Красоте и уродстве» он есть. Только не во всех треках и, увы, не в музыке.

Красота, естественно, в упоительной игре слов вроде «В бархате приватов / барахтаются приматы» или «A и Б, сидя на медийной игле, / получали ЗП из АП на ИП». Красота и в веере аллюзий, референсов, контекстов. Среднестатистическому поклоннику рэпа придется каждую минуту лезть в «Википедию», а порой и в онлайн-переводчики — фразы и словечки на английском, французском немецком нет-нет да и мелькнут в каскадах не более понятных, но всё же русских рифм.

Оксимирон отсылает к Дягилеву и «Поп-механике» Курехина, к Йозефу Бойсу и Марселю Дюшану, к Норману Мэйлеру и Славою Жижеку, к Дмитрию Мережковскому, пижонски называя его «муж Зинаиды Гиппиус». Но и героев современного инфополя здесь как в новостях: Lil Nas X, Post Malone, Дугин, Моргенштерн, Гиркин, Дэмна Гвасалия. История, культура, философия встраиваются в повестку дня, и непонятно, где здесь разговор всерьез, а где жонглирование смыслами на потеху интеллектуалам.

Штамп Оксимирон Оксимирон Фото: Global Look Press/oxxxymiron. com

«Представь, Гитлер поступил. / Картина маслом. / На ней сестры Вачовски / и братья Стругацкие».

Но наряду с подобной оксимироновщиной здесь есть и совершенно пресный трек «Улет», посвященный, очевидно, той самой бывшей возлюбленной.

«Я был не прав, честно, без «но» / Последний шанс — это просто письмо / Чтобы сказать: этот поезд уйдет / Без тебя край, ты просто улет».

Если не знать, что эти строки принадлежат автору «Горгорода», ни за что не догадаешься. Но самое главное, поются они под самое банальное гитарное бренчание. И тут закрадывается подозрение, что это неспроста. Нарочито отказываясь в своей покаянной грамоте от грамотейства — литературного и музыкального, Оксимирон то ли демонстрирует свою искренность, то ли, напротив, надевает маску «простого пацанчика», столь нелепую на выпускнике Оксфорда.

Душевного стриптиза и рвения в откровениях хватает и в других треках: пол-альбома — как исповедь. Линия «Я убил Марка» продолжена по полной программе. Мирон постоянно рефлексирует свою шестилетнюю паузу, иронизирует насчет возвращения, скромно сравнивая себя с Бобом Диланом и обещая отдать должок рэпу, который его когда-то спас (читаем: спасти русский рэп) . Но это как раз сделано с фирменным шиком и щеголянием словечками типа аффирмация, абмрозия и апроприация.

Значит, функцию заявленного в названии уродства выполняет единственный лирический номер?

Рецензия и рекурсия

Музыка, впрочем, здесь слаба практически везде . В этом Мирону явно неинтересно идти вслед за Канье, остающимся в своих треках прежде всего музыкантом. Те немногие места, где он пытается петь, вызывают лишь неловкость, а биты выглядят устаревшими лет на пять . Ответ на критику Окси дал, не дожидаясь собственно критики, — в треке «Рецензия», сеансе ироничного самобичевания.

«Но флоу всё немузыкальнее / Это псевдоинтеллектуальный хип-хоп» и далее: «Никто и не ждал рэп для кальянных, дрилл и поп / Но не замечать, как поменяли звук с кентами Трэвис Скотт / В упор, это как минимум загадочный игнор».

В этом весь Оксимирон: осознавая слабые стороны диска, самому же их и перечислить, заранее поиздевавшись над возможными претензиями. Этот упрек, кстати, он тоже предвидел:

«Но что печальнее всего, трек 19 / А в нем рецензия на собственный альбом / На деле — попытка оправдать слабый релиз / Тем опередив чужой разбор / Аж не по себе, сколь это затасканный прием / В конце грошовый постмодерн».

Фото: Instagram/@norimyxxxxo

Рецензия на рецензию на рецензию — чем не рекурсия? Она самая, соглашается Окси. И резюмирует: «Автор не уверен в себе, выезжая за счет рекурсий».

И всё это соединение красоты и уродства — на самом деле убедительный портрет времени и самого себя в нем . Амбивалентность смыслов, ценностей, истины и критериев качества, неоднозначность самого главного героя, а диск этот в первую очередь про Мирона, конечно, — красноречивее безупречности и художественной амбициозности.

Правда, этот вывод был бы неполным без комментария эксперта. Потому — слово Юрию Лозе.

— Альбом не слушал и не собираюсь. Рэперов не слушаю. Мне однажды, года три-четыре назад, позвонили из нескольких редакций и сообщили, что самое знаковое событие года, по лайкам или просмотрам, я уже не помню, — это баттл между Оксимироном и Гнойным. И тогда я написал об этом маленькую статью, и на этом мое знакомство с Оксимироном закончилось. Он же не певец. Он — рэпер. Если бы он запел, я бы мог о нем говорить, но он же не поет. И это не поэзия. Поговорите с любым рэпером, он вам скажет, что рэперы не занимаются сочинением всяких там стишков. Рэперы рифмуют. Они не опускаются до ваших сраных нот, они читают. У них понтов знаете сколько? Больше, чем было у Моцарта, — сказал «Известиям» автор хита «Плот». — Я пытался с ними говорить, и самой частой фразой от них было: «Да кто ты такой!». Я слышал, его кто-то сравнивает с Цоем, но, конечно, нет. Ему надо сначала помереть, чтобы стать таким знаковым кумиром, как Цой. Для этого надо ему упасть с большой высоты или попасть под автобус. Ни у кого из живущих нет шансов стать таким же культовым и знаковым, как те, кто рано умер.

Но Оксимирон жив.