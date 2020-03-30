«Современный рэп я не переношу. Все эти Скриптониты — клоунада»

Карантин из-за коронавируса пока никак не повлиял на работу актера Павла Прилучного. Готовится к выходу новый фильм «Тень звезды», в котором он сыграл популярного рэпера Нейма . При этом в интервью «Известиям» актер признался, что современная хип-хоп-культура ему непонятна, хотя в роль он вложил много труда и выяснил, что читать рэп совсем не просто.

О Скриптоните, Оксимироне и YouTube

— Многие артисты в панике — из-за пандемии съемки приостанавливаются, театры закрыты, гастроли отменены. Как карантин отразился на вашей работе?

— Мы пока работаем, паники никакой нет. Да, гастроли частично отменены, но на моей работе карантин не отразился никак.

— Наблюдала за вами на съемках фильма «Тень звезды» — вы выглядели и вели себя как настоящий рэпер. Вам близка эта субкультура?

— Я бы так не сказал… У меня за плечами музыкальная школа, с детства люблю петь. Всю жизнь думал, что этот хип-хоп и чтение рэпа — сущие пустяки. Сиди себе, наговаривай в микрофон — что может быть проще? Ничего подобного. Оказывается, я просто не сталкивался с речитативом — это действительно сложно. У меня долго не получалось, репетировал часами.

Прилучный_1 Актер Павел Прилучный в фильме «Тень звезды» Фото: MEGOGO Studios

— То, что звучало на съемках, исполняли вы?

— Конечно, но в первые дни звучали какие-то черновики, записанные на коленке. Надеюсь, на этапе монтажа мы всё перезапишем в профессиональной студии. Для меня важно, чтобы было правдиво.

Сначала у меня вообще ничего не получалось, я неправильно выговаривал звуки. Для рэпа нужна правильная мелодика речи, иначе ритм ломается. Первое время выходило, будто я просто зачитывал стихи. Тогда и понял, что в эту роль придется сильно вложиться.

— Двигаться вас учили рэперы?

— Моим наставником стал YouTube. Если честно, современный рэп я вообще не переношу. Все эти условные Скриптониты, по которым фанатеют подростки, — непонятная для меня история. Какая-то клоунада. И если мелодика у ребят действительно интересная, то из текста не могу понять ни слова. А мне бы хотелось, все-таки рэп — это про смыслы.

Готовясь к роли, ходил на концерты к отдельным представителям жанра, и у меня возникли вопросы. Почему такая хорошая музыка, но вообще непонятно, о чем они говорят? Потом приходится лезть в поисковик за текстом. Прочитаешь и думаешь: а зачем он вообще это написал?

Прилучный_2 Актер Павел Прилучный на съемках фильма «Тень звезды» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Почему же в России рэп сейчас так популярен?

— Наверное, фанатеют от каких-то отдельных рэперов, о которых я даже и не знаю.

— От того же Скриптонита, которого вы упомянули. Кому-то Оксимирон нравится.

— Оксимирон и мне нравится — хотя бы слышно, о чем он читает. Он действительно мыслитель, поэт — пишет интересные и сложные вещи. Думающий человек, а не какая-то шпана.

О женщинах, мужчинах и соцсетях

— В фильме «Тень звезды» телохранитель вашего героя — женщина. Созвучно современным тенденциям: женщины уже не борются за равноправие — они его получили. Как вы относитесь к тому, за что ратует движение #MeToo?

— Да никак не отношусь. Считаю, что женщина на то и женщина, чтобы быть слабой и хрупкой, чтобы ее хотелось защищать. Если она будет сильной, то в кого превращается мужчина? Тут палка о двух концах: да, есть сильная женщина, она сама всего достигла, ей уже никто не нужен, она всё может сама. А что дальше? Получается, она и жить одна может, ей даже для секса мужчина особо не нужен, ведь есть масса вариаций, как его можно заменить.

— Хотите сказать, женщины сами виноваты в том, что мужчины перестали совершать ради них поступки?

— Нет, так сказать не могу. К сожалению, мужчины тоже мельчают. От слова «мужчина» в последнее время осталась только буква «М». Как они одеваются, как себя ведут, какие у них ценности — всё это очень странно. Да и весь наш мир куда-то катится, иногда становится страшно за всех нас.

В некоторых странах уже появилось «оно» — есть мужчина, есть женщина и есть «оно». В школах ребенок может сам выбрать, мальчик он, девочка или «оно». Неужели люди серьезно этого хотят? Они что, с ума посходили? У меня по этому поводу много внутренних конфликтов, я этого вообще не понимаю и не признаю. Ведь, наверное, родители должны с детства внушать маленькому человеку, что хорошо, а что плохо. Если давать ребенку выбор, когда он еще ничего не понимает в жизни, то потом из него точно вырастет «оно». Это мы, родители, должны нести ответственность за судьбы детей. Очень боюсь, что «оно» когда-нибудь доберется и до нашей страны.

Прилучный_3 Актер Павел Прилучный в сериале «В клетке» Фото: kinopoisk.ru

— Вы говорили, что людей испортили соцсети — в них мы одни, а в жизни другие. Многие в итоге начинают путать, кто они есть на самом деле. Вас это расстраивает?

— То, что происходит в соцсетях, меня не просто расстраивает, а раздражает. По тому, что в них выкладывают, о человеке начинают слагать легенды. Если муж и жена друг от друга отписались, значит, они непременно развелись. Еще, наверное, они, скорее всего, друг другу изменили — сначала он ей, а потом она ему. По этой причине и отписались.

Если человек не выкладывает фотографии своей семьи, значит, там не всё в порядке. Помню, перед Новым годом в СМИ ходила новость: «Вера Брежнева не поздравила мужа в Instagram». Все сразу стали строить конспирологические теории о том, что она его не любит, что у нее любовник. Люди, вы серьезно? К сожалению, это данность, которую уже не изменить. Не Instagram, а какой-то «Дом-2», честное слово.

— Вы снялись в полнометражной версии «Мажора». Картина станет продолжением сериала?

— Это не прямое продолжение, помимо полнометражной версии выйдет еще и новый сезон сериала. Фильм — это некая придумка о том, как мой герой Игорь мог бы провести время, если бы оказался между событиями третьего и четвертого сезонов. В фильме даже не все герои сериала участвуют. Это просто отдельная история про Игоря Соколовского.

Извините, больше рассказать не могу — нас за это штрафами обложили. Мне последний раз выдвинули такой контракт о неразглашении, что даже пикнуть ни о чем нельзя. Помню, один человек из группы выложил фотографию со съемок, так его чуть не расстреляли.

Прилучный_5 Актер Павел Прилучный в сериале «Мажор» Фото: kinopoisk.ru

— Зрители полюбили вашего героя в «Мажоре» за то, что в жизни он полностью состоялся, при этом уважительно относится к простым людям, хочет им помогать. Сегодня это сказочное свойство человеческого характера?

— Не сказочное. Знаю достаточно много богатых людей, которые никогда не пройдут мимо человека, нуждающегося в помощи. У меня есть группа ребят в одном мессенджере: если, например, кому-то срочно нужна инвалидная коляска или надо отправить человека на лечение — мы все скидываемся и оплачиваем.

Но, конечно, есть индивиды, которые никогда в жизни не потратят ни рубля даже на корм котенку.

Об истории, эротике и менталитете

— Режиссеры видят вас в самых разных ролях — от рэпера до Пестеля. Если с чтением рэпа возникли проблемы, то вживаться в образ декабриста было еще сложнее?

— Это моя первая историческая роль, и мне было очень сложно: безумно тяжелый текст, длинные монологи. Декабристы разговаривали совершенно по-другому, мешая русский с французским. А Пестель еще и учился во Франции, с французским у него было всё в порядке. Мне приходилось просто зазубривать тексты по ночам.

Потом приходишь утром на площадку... Жара, а ты в этих костюмах. Подумать только, декабристы в них ходили и зимой, и летом. Причем зимой в них реально холодно — минус 15 градусов достаточно, чтобы просто околеть, а летом дико жарко. В общем, настоящая романтика.

Прилучный_4 Актер Павел Прилучный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Российское кино становится всё более откровенным, но отечественный зритель не всегда бывает к этому готов. Как вы относитесь к сексуальным сценам в нашем кинематографе?

— Я против откровенных эротических сцен. В кино есть раздел «эротика» и есть раздел «художественная кинематография», есть драматические фильмы и комедии. Надо понимать, в чем ты снимаешься, что за жанр. Если сцена эротическая, то зачем включать ее в драматический фильм? Мне нравится, когда в кино всё показано правдиво, иногда, может быть, даже жестко. Но когда это переходит границы, хочется сказать: «Ребята, не хочу на это смотреть. Это чересчур».

Мне кажется, жанры в кино на то и существуют, чтобы, выбирая себе фильм, человек понимал, на что идет. Чтобы его вдруг не начало тошнить, потому что у него, например, непереносимость женского тела.

Лично я противник излишней откровенности в российском кино — у нас другие воспитание и менталитет, нежели в Европе или особенно в Америке. Есть американский сериал «Двойка» 2017 года — про становление порноиндустрии. Там снимаются крутые артисты, и язык повествования очень жесткий, но почему-то это не выглядит отталкивающе.

— Наверное, потому, что зритель, выбирая фильм о порноиндустрии, готов к этому контенту?

— Именно! Да и вообще, когда ты работаешь в киноиндустрии в России, нужно учитывать многие факторы. Если ты актриса и твои дети ходят в школу, надо осознавать, что найдутся те, кто будет их дразнить за твои излишне откровенные сцены в кино. Девушка в сексуальной сцене — всегда шалава, а мужик — молодец. Вы же понимаете — в России всегда так было, есть и будет.