Выходила на берег: ретро Кэти Перри и реки Джони Митчелл

Нил Янг находит потерянную запись, Кэти Перри устраивает новогодний рэйв, а Джони Митчелл выпускает мультфильм. Сквозной темой нашего первого в 2022 году музыкального обзора стало обращение к старым мотивам и вечным ценностям. Почему бы в праздники не позволить себе немного ретро и ностальгии? «Известия» подскажут, из каких новинок составить саундтрек каникул.

Сингл недели

Alesso & Katy Perry — When I’m Gone

За два дня до Нового года Кэти Перри выпустила новый сингл, как будто созданный для бесконечных ночных вечеринок. Соавтором трека выступил шведский диджей Алессо — гуру хауса и смежных стилей танцевальной музыки. Получился хит, идеальный и для фонового звучания во время домашнего празднования, и для стадионных рэйвов — если они, конечно, возможны в наших ковидных реалиях .

Да, здесь нет ни одной свежей идеи. Всё, начиная от искусственно мощного звучания голоса, порой будто ныряющего в автотюн, и заканчивая битами вызывает ощущение дежавю, но, пожалуй, в данном случае это не минус. Недаром у нас в зимние праздники так популярны всевозможные ретропередачи — начиная от дискотек 1980-х и «голубых огоньков» с персонажами тех же лет и заканчивая показами советских фильмов. Так что Кэти Перри и Алессо прекрасно вписываются в этот ряд.

Но в чем треку не откажешь, так это в качестве продюсирования и запоминаемости. Пусть и банальность, но сделанная очень здорово . Танцуют все!

Клип недели

Joni Mitchell — River

Самый конец года и начало нового — бедное время на новые клипы. Топовые артисты и лейблы берут паузу, боясь, что важные новинки пройдут незамеченными в праздничной суете и последующем всеобщем релаксе. Но тем самым дорога расчищается для всех остальных. Правда, Джони Митчелл никак не упрекнешь в недостатке известности, а ее классический трек River — тем более. Но более актуальные хиты могли бы забить его, а перенести релиз на другое время никак нельзя. Во-первых, этой песне 1971 года исполнилось 50 лет, грех не отметить круглую дату . Во-вторых, о на стала одной из главных рождественских композиций (обратите внимание на тонкие цитаты из Jingle Bells в фортепианной партии) . Так что если уж переиздавать, то аккурат к празднику.

Джони нашла самый удачный способ снова привлечь к River внимание, выпустив на нее анимационный клип. Сделан он в нежной акварельной манере, и почти целиком — в монохроме. Но в конце все-таки появляется цвет: это, конечно, метафора той надежды, которую нельзя терять, даже если остался в Рождество один , чему и посвящена песня.

Добавим, что в видео очень здорово обыгрывается центральный образ — река. По ней на коньках едет девушка, напоминающая юную Джони Митчелл.

Альбом недели

Neil Young — Summer Songs

Совсем недавно мы рассказывали о новом альбоме Нила Янга, и вот — очередной релиз мэтра фолк-рока: Summer Songs. Правда, в отличие от Barn, это не свежая запись, а найденная музыкантом потерянная пленка 1987 года. Восемь треков были записаны на ранчо Broken Arrow в Редвуд-Сити в Калифорнии и в исходном виде не публиковались . Правда, позже большинство из них вышли в переработанном виде — например, начальная American Dream стала титульным номером American Dream супергруппы Crosby, Stills, Nash & Young, а Last Of His Kind впервые прозвучала вживую на Farm Aid 1987 — ежегодном фестивале для фермеров.

Но это не случайный сборник, а цельная работа, что становится очевидно, если слушать композиции одну за другой. Все они мажорные, умиротворенные, а сопровождение исключительно акустическое. Половина песен и вовсе исполняется под фортепиано, в остальных мы слышим гитары и губную гармошку.

И есть в этом материале что-то ностальгическое, но вместе с тем и вневременное. Лучшего подарка поклонникам на Рождество (релиз состоялся 25 декабря) не придумать. Одно плохо: пока Summer Songs представлены лишь на официальном сайте Нила Янга по платной подписке. Но не сомневаемся, что скоро они появятся и в более широком доступе.

Трансляция недели

«Полифем» в Московской филармонии

Московская филармония символически завершила год тремя трансляциями концертных исполнений опер XVIII века: Уильям Кристи продирижировал ораторией Генделя «Радостный, Задумчивый и Умеренный», Кристофер Мулдс — «Волшебной флейтой» Моцарта, а Маркеллос Хриссикос — «Полифемом» Николы Порпоры . Ориентация на музыку барокко и классицизма уже давно стала козырем одной из главных академических организаций столицы, но никогда еще этот курс не был явлен столь наглядно, как в 2021-м. Предновогодний репертуар — лишнее тому подтверждение.