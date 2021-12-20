Dr. Dre и Эминем ругаются в компьютерной игре, Noize MC поет про Роскомнадзор, а битлы Джордж Харрисон и Ринго Старр встречаются в новом клипе. Герои нашей очередной музыкальной подборки — сплошь звезды первой величины. Но жанровый диапазон в этот раз ограничен классическим роком и современным рэпом. «Известия» рекомендуют релизы, которые нельзя пропустить.

Сингл недели

Dr. Dre feat. Eminem — Gospel

Где только не проходят сегодня премьеры песен и альбомов. Стриминги и YouTube, понятно, главные площадки, но бывают и более оригинальные варианты. Рэп-звезда Dr. Dre предпочел выпустить аж шесть новых треков в обновлении игры GTA Online, где, кстати, он и сам появляется как один из персонажей. Нет сомнений, что причина решения коммерческая. И страшно представить, какую сумму студии Rockstar Games пришлось выложить, чтобы сподвигнуть этого артиста вернуться в студию и записать такое количество материала.

Dr. Dre, собственно, давно уже больше бизнесмен, чем музыкант. Напомним, миллиардером его сделала продажа компании Apple бренда наушников и колонок Beats — и это далеко не единственный его проект. Но талант не пропьешь и не продашь на бирже. Выложенный на YouTube сингл Gospel из этого цифрового комплекта свидетельствует, что Dr. Dre ничуть не растерял ни умения делать крутые биты, ни эффектно начитывать текст, пересыпанный, разумеется, матерщиной и n-словами, которые запрещено произносить белым.

Трек, однако, примечателен не только основным артистом, но и его визави — один куплет здесь читает Эминем. И уже вдвоем с Dr. Dre они декламируют припев, завершающийся эффектным каминг-аутом: «хип-хоп дерьмо продается лучше кокаина». Кто бы сомневался, парни.

Клип недели

George Harrison — My Sweet Lord

50-летие главного сольного альбома Джорджа Харрисона All Things Must Pass — хороший повод выпустить очередное «супер-пупер-делюкс» переиздание. Что, разумеется, и было сделано. Ну а привлечь внимание к боксу решили новым клипом, фактически мини-фильмом про тайное агентство, глава которого (Марк Хэмилл — Люк Скайуокер из «Звездных войн») поручает сотрудникам найти некий невидимый объект.

Появляется в ролике и сам Харрисон — в архивном видео на экране кинотеатра. А среди зрителей мы видим Ринго Старра — он обсыпает сыщика попкорном, и это лишь одно из многих эффектных камео в этом мини-фильме. Также в кадре фигурируют супруга и сын Харрисона Оливия и Дхани, актеры Даррен Крисс, Розанна Аркетт, Джон Хэмм. И вряд ли дело в больших деньгах: просто все они решили отдать дань памяти великому музыканту.

Ну а лучший способ сделать это для простых поклонников — переслушать одну из любимых песен Джорджа: многострадальную (из-за непростых судебных историй) и прекрасную My Sweet Lord. К счастью или к сожалению, никакое видео не может ее ни улучшить, ни ухудшить.

Альбом недели

Noize MC «Выход в город»

Второе полугодие 2021-го оказалось особенно богатым на крупные рэп-релизы. И если на Западе в центре внимания битва между Дрейком и Канье Уэстом, в России первым на ринг вышел вернувшийся после затянувшейся творческой паузы Оксимирон, а перчатку ему бросил Noize MC — пожалуй, единственный, кто в современном отечественном хип-хоп-мейнстриме может конкурировать с Мироном и по поэтической изощренности, и по концептуальному замаху. Здесь, конечно, следует оговориться, что в отличие от «Красоты и уродства» «Выход в город» сюрпризом не стал. Еще месяц назад Иван Алексеев дропнул первые десять треков пластинки, и все знали, что впереди продолжение. Так и вышло: теперь список композиций удвоился и высказывание наконец обрело цельность.

У этих дисков действительно много общего. Оба претендуют на то, чтобы создать объемный портрет нынешнего времени. Но если Окси забрасывает слушателя именами и аллюзиями, заставляя гуглить каждое второе слово, Нойз предпочитает искренне говорить с аудиторией на ее же языке, а вовсе не дразнить ее собственной интеллектуальностью. Хотя и у него есть отсылки к Серебряному веку и сказке про Нильса, Жюлю Верну и Дэвиду Боуи. А еще здесь есть музыка — ее-то как раз не хватало у Мирона. Всё, как мы привыкли: скоростные читки, грязные гитары, чистая лирическая мелодика в припевах (слушайте, например, «Сельму Лагерлеф»).

Впрочем, есть подозрение, что в центре обсуждений окажется вовсе не это, а трек на украинском («Вуду») и политическая фронда («Песня предателя» с эпической строчкой «Хотел в окно посмотреть на двор / Но запрещает Роскомнадзор»). Но, как говорится, никто за язык не тянул.

Трансляция недели

Robert Plant and Alison Krauss — Tiny Desk (Home) Concert

Месяц назад мы рассказывали о новом дуэтном альбоме Роберта Планта и Элисон Краусс. Теперь же музыканты представили несколько песен из него вживую — в серии трансляций NPR Music. Как и прошлые выпуски (выступления Эда Ширана, Майли Сайрус, Норы Джонс), запись доступна бесплатно на YouTube. И посмотреть ее стоит прежде всего для того, чтобы не только услышать, но и увидеть взаимодействие двух невероятно обаятельных звезд.

Кажется, за 14 лет, прошедших с выхода Raising Sand, Плант и Краусс вовсе не постарели. Элисон в этом году 50, но она безупречно выглядит, а ее нежный голос столь же хрустально чистый — и это не магия звукорежиссеров, в чем мы можем убедиться по этому видео. Ну а экс-фронтмен Led Zeppelin и вовсе, кажется, вечен, причем с годами харизма его только усиливается. В последней из трех исполненных композиций — Trouble With My Lover — он присоединяется к партнерше только на припеве, чтобы спеть эти четыре слова, вынесенные в название композиции, но во время пения Элисон наблюдать за Плантом едва ли не более интересно. Вот она, магия великого артиста.

Отдельное удовольствие — обнаружить, что звучание, рождаемое здесь и сейчас, перед вашими глазами, ничуть не уступает студийному в балансе двух голосов, филигранности, деликатности и точности. Это не те исполнители, которые позволяют себе небрежность. Однако, кажется, им дается это столь легко и непринужденно, что иначе и быть не может.