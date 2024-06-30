Прогулка Канье Уэста по Москве попала на видео

Прибывший в Москву рэпер Канье Уэст отправился на прогулку по городу и зашел в один из ресторанов в районе Красной площади. Видеокадрами с артистом 30 июня делятся «Известия».

На кадрах видно, как рэпер с охраной и сопровождающими проходит в один из залов заведения.

Ранее в этот день продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале написала, что американский рэпер прибыл в Москву. Она выразила надежду на то, что Уэст даст концерт в «Лужниках». Однако в информационном центре «Лужников» сообщили, что выступления рэпера в Москве не планируется.

Канье Уэст остановился в отеле Four Seasons в центре Москвы. Точная цель его приезда в столицу пока не известна, но предполагается, что он прибыл на празднование дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского, которому накануне исполнилось 40 лет. Сам рэпер еще не комментировал свою поездку в Москву.