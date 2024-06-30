Канье Уэст и Гоша Рубчинский ужинали в ресторане «Белуга»

В ресторане «Белуга» в центре Москвы 29 июня прошел ужин американского рэпера Канье Уэста и дизайнера Гоши Рубчинского. Такие сведения 30 июня подтвердила «Известиям» пиар-менеджер ресторана Дида Дудиева.

«Всё, что я могу подтвердить, — это то, что вчера ребята ужинали у нас, так как Гоша Рубчинский по совместительству является и другом Евгения Викентьева, шеф-повара ресторана «Белуга», — сказала Дудиева.

Ранее в этот день продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале написала, что американский рэпер прибыл в Москву. Продюсер поделилась надеждой, что Уэст выступит в «Лужниках». При этом в информационном центре спорткомплекса заявили, что концерт рэпера в Москве не запланирован.

Канье Уэст остановился в центре Москвы в отеле Four Seasons. Он отправился на прогулку по городу и вместе со своими сопровождающими и охраной посетил ресторан в районе Красной площади. Предполагается, что артист прилетел в столицу ради празднования дня рождения Рубчинского, которому накануне исполнилось 40 лет.