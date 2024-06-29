Певица Алсу поделилась впечатлениями после выступления на концерте «Алые паруса»

Певица Алсу после выступления 29 июня на праздничном концерте «Алые паруса» призналась, что рада тому, что молодежь знает ее песни.

Как отметила артистка, ее композиции аудитория принимала прекрасно и она невероятно рада, что смогла спеть для выпускников, только вступивших во взрослую жизнь.

«Меня прекрасно принимали сегодня. Все пели песни хором, наизусть. Была рада видеть эти глаза. Приятно, что даже молодое поколение тоже знает мои песни», — поделилась Алсу.

Певица добавила, что очень любит как сам праздник «Алые паруса», так и Санкт-Петербург в целом. Торжественное мероприятие исполнительница посетила не в первый раз.

«Эти молодые люди, у которых сегодня большой праздник, и, конечно, большое будущее», — добавила Алсу.

На празднике выпускников «Алые паруса» Алсу исполнила душевную «Колыбельную медведицы» из знаменитого мультфильма «Умка». Во время выступления на фоне певицы дети разыгрывали сцену чтения сказки, пока над ними сияли звезды и луна. Также под музыку рядом с певицей ходили всем известные персонажи — белая медведица и ее малыш.

Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал вечером 28 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пожелал ребятам успехов и напомнил, что именно от них зависит будущее целой страны.

Кульминацией вечера стал проход брига «Россия» по Неве под алыми парусами. В этом году маршрут корабля немного изменился: он прошел через створы двух мостов — Троицкого и Дворцового, после чего судно в новой точке совершило изящный разворот и отправилось обратным курсом.

На празднике выпускников собрались не только вчерашние российские школьники, но и выпускники из Гагаузии, Белоруссии, стран СНГ и Африки. Посетили событие также выпускники из Мариуполя.

На мероприятии выступили артисты Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнер вечера стал рэпер Мот.

Праздник выпускников проходит в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу развернуто более 10 площадок с артистами.