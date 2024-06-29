Алсу на празднике выпускников «Алые паруса» исполнила «Колыбельную медведицы»
На празднике выпускников «Алые паруса» 29 июня популярная певица Алсу исполнила душевную «Колыбельную медведицы» из знаменитого мультфильма «Умка».
Алсу вышла на сцену на Дворцовой площади в обтягивающем длинном темно-зеленом платье.
Во время выступления на фоне певицы дети разыгрывали сцену чтения сказки, пока над ними сияли звезды и луна. Также под музыку рядом с певицей ходили всем известные персонажи — белая медведица и ее малыш.
Праздник выпускников «Алые паруса» стартовал вечером 28 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник пожелал ребятам успехов и напомнил, что именно от них зависит будущее целой страны.
На празднике выпускников собрались не только вчерашние российские школьники, но и выпускники из Гагаузии, Белоруссии, стран СНГ и Африки. Посетили событие также выпускники из Мариуполя.
На мероприятии выступают артисты Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнер вечера — рэпер Мот.
Праздник выпускников проходит в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В рамках шоу развернуто более 10 площадок с артистами.