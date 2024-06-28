Замгендиректора визовой службы МВД заподозрили в получении взятки в крупном размере

В Москве в отношении директора по развитию ФГУП паспортно-визовой службы МВД России возбудили дело по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по городу.

«По данным следствия, 14 мая 2020 года заместитель генерального директора по развитию ФГУП паспортно-визовой службы МВД России, действуя вопреки интересам службы, из корыстных побуждений получил взятку в размере 400 000 тыс. рублей от руководителя организации, занимающейся оказанием различных услуг в сфере миграции иностранным гражданам», — говорится в сообщении в Telegram-канале ГСУ СК РФ.

Взятка давалась в целях упрощения процедуры оказания иностранным гражданам консультаций, в том числе по вопросам въезда и легализации на территории РФ. Преступная деятельность была выявлена благодаря совместной работе СК, ФСБ и ГУСБ ГУ МВД РФ.

В отношении задержанного возбуждено дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). По делу проводятся следственные действия, в ближайшее время должностному лицу планируется предъявить обвинение, добавило ведомство.

Ранее, 25 июня, бывшего врио замначальника 74-го отдела полиции по Красносельскому району Санкт-Петербурга задержали по обвинению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей, его заключили под стражу. Согласно версии следствия, обвиняемый потребовал полмиллиона рублей у 29-летней жительницы Санкт-Петербурга, подозреваемой в мошенничестве в сфере продажи туристических путевок. За денежное вознаграждение он пообещал ей, что вынесет решение об отказе в возбуждении уголовного дела.