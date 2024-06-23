Источник назвал боевиков в Дагестане сторонниками международной терорганизации

Боевики в Дагестане являются сторонниками международной террористической организации, они использовали, в том числе, иностранное оружие. Об этом 23 июня сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В нападениях использовалось оружие иностранного производства, включая как минимум одну штурмовую винтовку. Также боевики завладели оружием полицейских», — рассказали правоохранители.

По их сведениям, устроившие нападения в Дагестане боевики – приверженцы международной террористической организации, и следствие по их делу будет направлено, в частности, на то, чтобы установить их кураторов и организаторов этих преступлений.

В минздраве республики, в свою очередь, сообщили, что пострадавшие поступают в региональные медицинские учреждения, всем оказывается необходимая помощь.

«В связи с происходящими событиями в Махачкале и Дербенте в медицинские учреждения поступают пострадавшие. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, лечение их на контроле министра здравоохранения РД», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее в этот день неустановленные люди открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте. Преступники стреляли из автоматического оружия. После они скрылись на белом Volkswagen Polo. Тогда же неизвестные обстреляли церковь и пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале. Также горела городская синагога. Позже корреспондент «Известий» сообщил, что стрельба в обоих городах возобновилась. В МВД по Дагестану сообщили, что при этих терактах шесть полицейских погибли, 12 были ранены, а также удалось ликвидировать двух боевиков.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике объявлен план «Перехват» для поимки преступников, а также создан оперштаб. В Следственном комитете (СК) России сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Кроме того, в Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО).

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