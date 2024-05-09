Путин отметил внимание президента Гвинеи-Бисау к развитию контактов с РФ

В Кремле 9 мая проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и его коллеги из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. В ходе встречи российский лидер отметил, что тот уделяет большое внимание развитию контактов с Москвой.

«Мне очень приятно отметить, мы уже говорили об этом с вами сегодня, что вы приехали уже в Россию не в первый раз, уделяете очень большое внимание развитию двусторонних контактов, но сегодня вы находитесь в День Победы, это особый день для России, для всего бывшего Советского Союза», — сказал президент РФ.

Также Путин предложил коллеге из Гвинеи-Бисау рассмотреть шаги по развитию сотрудничества между двумя странами.

«Сегодня у нас есть возможность обсудить ход реализации двусторонних договоренностей в различных областях», — сказал российский лидер.

Путин обратил внимание на то, что обе страны солидарны в решении вопросов, касающихся глобальной повестки дня. По его словам, Россия и Гвинея-Бисау имеют общие позиции по формированию многополярного миропорядка, а связь между ними основываются на дружбе, принципах равноправия и взаимного уважения.

«Особое внимание уделяем укреплению отношений со странами Африканского континента. Способствуем облегчению их долгового бремени», — подчеркнул Путин и заявил о готовности страны увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау.

Кроме того, российский лидер пригласил коллегу из африканской республики посетить РФ с государственным визитом. В свою очередь, тот выразил надежду, что Путин однажды совершит турне по Африке и включит в него Гвинею-Бисау.

«На закрытых переговорах мы обсудим более релевантные вопросы, необходимые для укрепления нашего взаимодействия», — добавил президент республики.

Ранее в этот день лидер Гвинеи-Бисау присутствовал на главном военном параде в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. В мероприятии приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники, а также авиационные группы.

До начала парада Путин лично встретил приглашенных лидеров других стран в Гербовом зале Кремля.

Также в этот день президент Гвинеи-Бисау вместе с главой российского государства и лидерами Белоруссии Александром Лукашенко, Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и Лаоса Тхонглуном Сисули возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.