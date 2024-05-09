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РФ и Белоруссия начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием

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Фото: ТАСС/Епанчинцев Евгений
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Министерства обороны и генштабы России и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям с использованием нестратегического ядерного оружия. Об этом 9 мая заявил президент России Владимир Путин.

«Поскольку на территории Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. <…> Соответствующие указания министерствам обороны и генеральным штабам наших армий дано. Они начали совместную подготовку», — сообщил президент, его ответы журналистам опубликованы на сайте Кремля.

На учениях отработают приведение тактического ядерного оружия в готовность. Такие тренировки, по словам президента, проводятся регулярно. В это раз они пройдут в три этапа, и на втором и третьем к ним подключатся военные из Белоруссии.

Белорусский лидер Александр Лукашенко добавил, что его страна участвует в таких учениях уже в третий раз. Путин назвал эти тренировки плановой работой.

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Ранее 9 мая Путин анонсировал, что Белоруссия присоединится к России в проведении учений с нестратегическим ядерным оружием.

Минобороны Белоруссии 7 мая сообщило о начале внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия. Помимо этого, Совет безопасности страны отметил, что в Белоруссии проверят боеготовность вооруженных сил государства с использованием средств, способных применить тактические ядерные снаряды.

Минобороны РФ, в свою очередь, 6 мая рассказало, что Южный военный округ проведет учения с ракетными соединениями и привлечет к этому Военно-морской флот и авиацию. На тренировке отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Это нужно, чтобы поддержать готовность личного состава войск и техники в ответ на провокации западных государств.

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