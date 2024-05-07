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Белоруссия начала внезапную проверку носителей ядерного оружия

Минск начал внезапную проверку носителей нестратегического ядерного оружия
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В армии Белоруссии начата внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия. Об этом 7 мая говорится в Telegram-канале минобороны страны.

«Сегодня было получено распоряжение от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия», — уточнил глава ведомства Виктор Хренин.

По его словам, в готовность к выполнению задач приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья Су-25.

Проверка пройдет строго с регламентом времени, установленным главнокомандующим. Специалисты проверят полный комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

Начальник генштаба, первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич добавил, что в ходе проверки прошло перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром.

«С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия», — сказал он.

Назначенные экипажи успешно выполнили задачи по перелету.

«Сейчас будем контролировать, как будут осуществляться все остальные мероприятия», — заключил Гулевич.

Безусловный сигнал: что означают учения нестратегических ядерных сил
Маневры объявлены в ответ на провокационные заявления западных политиков

Ранее, 6 мая, Минобороны России анонсировало учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота. На них отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия для поддержания готовности личного состава и техники в ответ на провокации стран Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот шаг с заявлениями лидера Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину. Он подчеркнул, что это будет совершенно новый и беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и мер.

Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков указал, что РФ начала подготовку к данным учениям в ответ на угрозу со стороны НАТО.

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