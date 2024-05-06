Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Генштаб Вооруженных сил (ВС) РФ по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ). Об этом 6 мая сообщило Минобороны РФ.
«В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Уточняется, что учение будет направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для обеспечения целостности и суверенитета России в ответ на провокации со стороны Запада.
НАТО проводит с 24 января по 31 мая масштабные учения Steadfast Defender в непосредственной близости от границ РФ. В учениях участвуют все 32 страны — члена альянса, все виды войск и около 90 тыс. военных. Сценарием учений стало нападение России на одну из стран НАТО, сообщили СМИ.
До этого, 19 декабря прошлого года, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он указал на то, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывает на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил глава государства.