Песков связал ракетные учения армии РФ с заявлениями Макрона

Учения с ракетными соединениями, которые готовит Генштаб Вооруженных сил (ВС) РФ, связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину. Об этом 6 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет, естественно, о заявлениях господина Макрона и о заявлениях британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился представитель, сенатор США, если я не ошибаюсь, которые, собственно, говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными», — сказал Песков в ответ на вопрос, с какими угрозами связаны учения в РФ.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что это будет совершенно новый и беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и мер.

Ранее, 6 мая, в Минобороны РФ сообщили, что началась подготовка к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ). В ходе них военные отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Цель — поддержать готовность личного состава и технику к боевому применению таких вооружений для защиты России в ответ на провокации стран Запада.

Накануне лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон может направить войска участвовать в конфликте на Украине в случае поражения Киева. На следующий день депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет прокомментировал слова Джеффриса, сказав, что такие люди провоцируют мир на коллапс, а вмешательство США в украинский конфликт станет прямой интервенцией, которая будет воспринята как нападение на РФ.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 2 мая заявил, что Киев имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям в России. На следующий день он отметил, что отправка военнослужащих НАТО на Украину стала бы опасной эскалацией, а также в этом нет необходимости потому, что Запад подготовил более 60 тыс. украинских военных.

Макрон 2 мая вновь не исключил возможность отправки на Украину войск из европейских стран. Песков тогда назвал такие разговоры очень опасными. Слова Макрона раскритиковали другие французские политики, а также представители Италии, Венгрии, Великобритании и Словакии.

Президент России Владимир Путин еще 19 декабря 2023 года подчеркнул, что РФ не собирается воевать с Европой, потому что ей не нужны страны НАТО. Президент отметил, что США хотят, чтобы европейские страны платили взносы в альянс и для этого пугают эти государства Россией. Путин указал, что Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.